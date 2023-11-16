Популяция «Страйкеров» регулярно выбивается.

Соединённые Штаты передали своим украинским протеже, пожалуй, всю номенклатуру вооружений, какую только могли — за исключением суперсовременных F-35, F-22 Raptor, ну и тактического ядерного оружия, конечно. Есть в числе переданных образцов бронетехники и БТР Stryker. Сколько всего их было предоставлено в пользование ВСУ, досконально неизвестно, но с линии боевого соприкосновения регулярно приходят кадры, на которых эти БТР то уже сгорели дотла, то активно горят, то тлеют, а то и вовсе стоят с гигантским отверстием, пробитым с помощью ПТРК.

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Сегодня речь пойдёт о предпоследнем варианте: как сообщают пристально следящие за событиями в зоне проведения специальной военной операции группы в социальных сетях, эти кадры сделаны в районе Вербового в Запорожской области. Постапокалиптический пейзаж не позволяет сделать вывод о том, когда были сделаны эти кадры, поскольку деревья уничтожены в ходе боевых действий.

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На сегодняшний день инициатива на линии боевого соприкосновения вновь у ВС РФ — это подтверждают и западные, и пытающиеся таковыми быть разведки. В генштабе ВСУ же потихоньку бьют в набат: так, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ситуация зашла «в тупик» (на самом деле, конечно же, не зашла, она развернулась в обратную сторону), и повернуть её обратно можно только с помощью революции в вооружениях. По сути, Залужный надеется на появление в мире научно-фантастического вооружения, причём сразу в больших количествах. Ну, а что означает сведение военного командования противника до мыслей о фантастике, пожалуй, объяснять не надо — всё и так очевидно.