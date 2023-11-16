Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры очередного горящего американского БТР Stryker в зоне СВО
Популяция «Страйкеров» регулярно выбивается.

реклама

Соединённые Штаты передали своим украинским протеже, пожалуй, всю номенклатуру вооружений, какую только могли — за исключением суперсовременных F-35, F-22 Raptor, ну и тактического ядерного оружия, конечно. Есть в числе переданных образцов бронетехники и БТР Stryker. Сколько всего их было предоставлено в пользование ВСУ, досконально неизвестно, но с линии боевого соприкосновения регулярно приходят кадры, на которых эти БТР то уже сгорели дотла, то активно горят, то тлеют, а то и вовсе стоят с гигантским отверстием, пробитым с помощью ПТРК.

реклама

Сегодня речь пойдёт о предпоследнем варианте: как сообщают пристально следящие за событиями в зоне проведения специальной военной операции группы в социальных сетях, эти кадры сделаны в районе Вербового в Запорожской области. Постапокалиптический пейзаж не позволяет сделать вывод о том, когда были сделаны эти кадры, поскольку деревья уничтожены в ходе боевых действий.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу

На сегодняшний день инициатива на линии боевого соприкосновения вновь у ВС РФ — это подтверждают и западные, и пытающиеся таковыми быть разведки. В генштабе ВСУ же потихоньку бьют в набат: так, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ситуация зашла «в тупик» (на самом деле, конечно же, не зашла, она развернулась в обратную сторону), и повернуть её обратно можно только с помощью революции в вооружениях. По сути, Залужный надеется на появление в мире научно-фантастического вооружения, причём сразу в больших количествах. Ну, а что означает сведение военного командования противника до мыслей о фантастике, пожалуй, объяснять не надо — всё и так очевидно.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #stryker
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Рубль продолжил укрепление к доллару и евро
Зеленский пожаловался на малое количество переданных Украине танков M1 Abrams
Набиуллина рассказала, при каком условии ключевая ставка ЦБ РФ будет снижена
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Никто тебя не спасет" - очень странный фантастический фильм
7
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
20
Intel Core i9-14900K и другие Raptor Lake Refresh – что нового и стоит ли покупать
13
Российские истребители-невидимки Су-57 нанесли серию высокоточных ударов по целям ВСУ на Украине
3
Глава ЦРУ вылетает в Киев на встречу с Зеленским
7
Снарядов нет, но вы держитесь - цена обещаний западных политиков и свежее про Украину
33
Китай вкладывает миллиарды долларов в производство передовых чипов памяти
6
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 7
31
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
20
Индия сотрудничает с Россией для борьбы с Пакистаном, а Пакистан с США, чтобы навредить РФ
4

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
19:37
Ti Super Puper
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 4070 Ti и RTX 4080 сняты с производства
Джон Коннор
19:36
И будет стоит в 2 раза жороже, чем 4090
Графический процессор Nvidia GB202 Blackwell получит память GDDR7 и 384-битную шину
Genry
19:30
Автор, не бери тяжелого в руки и не пиши таких кривых и безграмотных статей. "В отличие от турецких и американских аналогов, "Альтиус" способен выполнять задачи над всей Европой и может пролететь до 1...
Армия России ждёт тяжелый БПЛА "Альтиус"
RandomXP
19:13
По мне, если мало денег, а играть хочется - лучше FogPlay на рынке сегодня ничего нет.
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
SkyMaXX
19:12
Восхищаюсь и Дракеном и Виггеном. Шикарные самолёты в своё время. Но их внешняя красота до сих пор одна из самых выдающихся.
Saab 37 Viggen – первый в мире боевой самолёт, построенный по схеме "утка"
Александр Бабиковский
19:09
ну и маразм. 4070, 4070 ti, 4070 ti super, а дальше будут 4070 ti super ti?
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 4070 Ti и RTX 4080 сняты с производства
Александр Бабиковский
19:07
бот, чому не на фронте?
Армия РФ применила под Авдеевкой «лучи смерти» – чем опасен для ВСУ боевой элемент «Мотив-3М»
FelsheR-BAN100712
19:07
на таких людях и держится мировой порядок, долгих лет бате!)
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
FelsheR-BAN100712
19:02
Так Белоруссия больше 404 в её лучшие времена производит. Качество отличное. Производство и сельское хозяйство в отличии от окраинцев не продали с молотка западным хозяевам. И уж всяко лучше в Белорус...
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
FelsheR-BAN100712
18:58
Это как-то совсем по амдешному, особенно если уже есть 6-8ми ядерник... ибо сомневаюсь что человек с в550 сидит на х2-4 ядерном проце и ждет 5600хд3.
AMD планирует выпустить еще 2 процессора AM4 V-Cache
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем