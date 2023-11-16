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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский пожаловался на малое количество переданных Украине танков M1 Abrams
На линии боевого соприкосновения их вообще ещё не было.

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В начале этого года США пообещали передать Украине «аж» целый 31 танк M1 Abrams. Не будем сейчас говорить, насколько это ничтожно малое количество, учитывая интенсивность боевых действий в рамках специальной военной операции, а также колоссальную протяжённость линии боевого соприкосновения, поскольку это вещи элементарные и понятные даже несведущим в военном искусстве. Тем не менее, танки были переданы, и сейчас они, согласно заверениям Пентагона, уже находятся на Украине.

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В бою они участие не принимали, потому что если бы принимали, то мы бы уже увидели массу кадров с их сгоревшими остовами, однако журналисты всё же поинтересовались у президента Украины Владимира Зеленского, как он оценивает эффективность «Абрамсов».

Ничего нового Зеленский, впрочем, не сказал. Вместо того чтобы заявить, что M1 Abrams ещё даже не участвовали в боях, поэтому статистики пока нет, что было бы куда более приемлемым ответом, Зеленский предпочёл включить свою любимую пластинку, на которой записан только один трек под названием «Дай», и заявить, что он не может судить об эффективности M1 Abrams по той простой причине, что этих танков у Киева попросту «очень мало».

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Именно данный факт Зеленский считает ключевой проблемой. Также Зеленский подтвердил, что в распоряжении ВСУ имеется масса вооружений самых разных производителей. Проще говоря, на Украину свезли всё, что плохо или хорошо лежало. Что до «Абрамсов», то бытует мнение, что после феерических провалов ранее поставленных танков Leopard 2 и Challenger 2 американцы настоятельно попросили украинское руководство приберечь переданные танки. Оно и понятно: репутация западного ВПК в рамках текущего конфликта была разорвана если не в клочья, то близко к этому.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #танки #m1 abrams
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