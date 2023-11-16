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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Израильская оппозиция призывает к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху
Возглавляемое им правительство воспринимается как дисфункциональное.

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Ещё 7 октября, когда произошла беспрецедентная террористическая атака радикального движения ХАМАС против мирных израильтян и представителей израильских вооружённых сил, у граждан Земли Обетованной, как это и должно происходить в здоровом обществе, в первую очередь возникли вопросы не к ХАМАС, а к своей собственной власти, которая то ли проглядела, то ли проспала подготовку нападения, то ли, и эта версия набирает всё большую популярность, позволила случившемуся произойти, чтобы получить карт-бланш на тотальное уничтожение данной управляющей сектором Газа организацией вкупе с занятием всего сектора.

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Правду мы, скорее всего, никогда не узнаем, однако израильская оппозиция не лыком шита и призывает как минимум к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Так, лидер оппозиции Яир Лапид призвал Нетаньяху покинуть свой пост, а действующее израильское правительство нарёк не выполняющим свои функции. В представлении господина Лапида Израиль не может вести продолжительную военную операцию с руководителем, не имеющим доверия внутри израильского общества.

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Оппозиционер предложил организовать так называемое правительство «национального восстановления». Как при этом Израиль будет решать чудовищную проблему с ХАМАС, Лапид при этом не уточнил, и кого сажать на место Нетаньяху тоже не предложил. В этом плане оппозиция в Израиле чем-то напоминает нашу отечественную: наговорить вроде бы правильных слов и терминов, но не предложить внятную программу, в которой были бы изложены пути, по которым она бы следовала к своим целям.

#политика #боевые действия #израиль #палестина #хамас #сектор газа
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