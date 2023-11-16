Одержимость британских функционеров Украиной не знает предела.

Есть у Британии историческая неприязнь к России, тянущаяся на протяжении многих веков — с тех самых пор, когда две сверхдержавы конкурировали за сферы влияния на Ближнем Востоке и в Средней Азии. И по сей день везде, где можно напакостить России, Британия тут как тут и всячески данному процессу способствует. В частности, бытует расхожее мнение, что именно с подачи британских «элит» разразился вооружённый конфликт на Украине с прямым участием российских войск, а мирные переговоры в марте 2022 года были сорваны аккурат после визита тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона в Киев, пообещавшего тогда Зеленскому и компании всю возможную поддержку для выхода на «границы 1991 года».

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Проект, как бы это помягче выразиться, провалился, причём с оглушительным треском, и вот, спустя пару суток после своего назначения новый министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, в период с 2010 по 2016 годы занимавший пост премьер-министра, сразу же мотанул в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Цель визита, и это можно было даже не озвучивать, заключается в попытке убедить Украину в том, что поддержка Британии не иссякнет и будет продолжаться «столько, сколько это будет необходимо». В детали стороны не вдаются, но, по словам Зеленского, переговоры прошли «эффективно». Впрочем, доверять словам Зеленского — это весьма сомнительное решение.

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На сегодняшний день очевидно, что бремя финансирования Украины сейчас полностью всем своим неподъёмным весом свалится на плечи Евросоюза и Британии. У США появилась новая бездонная яма расходов в лице Израиля, и Украина очень резко отошла на второй план.