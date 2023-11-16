Похоже, г-н Байден давненько не обновлял лексикон.

Многое было сказано и о дипломатических, и о когнитивных, и о моральных качествах действующего президента США Джо Байдена. Правда, впрочем, в том, что говорить на эту тему ничего не надо: достаточно просто наблюдать за тем, что себе позволяет 46-й президент Соединённых Штатов, и сделать на основе наблюдений соответствующие выводы. В частности, Байден регулярно нарекает всех, кто ему не нравятся, то «мясниками», то «диктаторами», то «военными преступниками», то навешивает ещё какой-то из многочисленных и давно всем набивших оскомину клишированных ярлыков.

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Не ускользнул от «внимания» Байдена и руководитель Китая Си Цзиньпин, которого нынешний хозяин Белого дома неоднократно называл диктатором. Сегодня Байден решил повторить данное определение спустя всего пару часов после окончания двухсторонней встречи двух лидеров в США.

Справедливости ради, Байдена спровоцировали на произнесение этого термина. Журналист CNN, пользуясь когнитивной слабостью президента США, поинтересовался у него, продолжает ли он после этой важной встречи воспринимать Си Цзиньпина диктатором.

На этот вопрос Байден ответил положительно, заявив, что лидер КНР был и является диктатором. Шедеврально в этой ситуации пояснение Байдена, которым он сопроводил своё определение Си Цзиньпина. По мнению 46-го президента Соединённых Штатов, руководитель Китая является диктатором просто потому, что возглавляет коммунистическое государство, которое по определению «полностью отличается от нашего [американского — прим. ред.]».

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В рамках встречи Джо Байден и Си Цзиньпин договорились, что лучше сосуществовать без конфликтов. Попутно лидер КНР призвал США отменить незаконные односторонние антикитайские санкции и заявил, что планов по военному решению вопроса с Тайванем у материкового Китая нет. В курсе ли Байден, до чего договорился с Си Цзиньпином, и договорился ли вообще, судя по его комментариям, вопрос риторический.