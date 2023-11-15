реклама
Хотя представители руководств стран коллективного Запада и любят бесконечно заявлять о храбрости, мастерстве и бесконечной самоотверженности солдат ВСУ, но суровая реальность такова, что на этих качествах победа в конфликте не одерживается: за фронтом должен стоять крепчайший тыл. В случае с Украиной тылом ВСУ выступают страны коллективного Запада, которые постоянно обеспечивают Киев деньгами и оружием и не брезгуют любой возможностью об этом факте напомнить.
реклама
Так, сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что если США не смогут в дальнейшем оказывать «помощь» Украине, то это самым негативным образом отразится на её обороноспособности. Кирби напомнил, что у Штатов заканчиваются ранее выделенные Конгрессом средства для обеспечения Украины.
Отметим, что сейчас в Вашингтоне поджигатели войны паникуют, полагая, что Конгресс, в котором ныне решающее слово имеют республиканцы, так и не одобрит бюджет с включённой в него «помощью» Украине. А без этого бюджета США могут разве что осуществлять Киеву военные поставки посредством президентских указов из наличных запасов Пентагона. Которые хоть и огромны, но отнюдь не бесконечны, и по той номенклатуре, которая требуется Украине (например, по снарядам 155-го калибра) в рамках текущего конфликта, уже критически истощены.