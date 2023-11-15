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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России есть «всё необходимое» для воссоздания сверхзвукового лайнера Ту-144 — глава Минтранса
Нет главного: экономического смысла это делать.

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Высокоразвитая ушедшая советская цивилизация оставила нам массу артефактов и свидетельств того, что технологии могут значительно опережать своё время. Так произошло и со сверхзвуковым пассажирским лайнером Ту-144, сулившим гражданам Советского Союза возможность добраться, например, из Москвы до Хабаровска всего за 4—5 часов.

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С экономической точки зрения Ту-144 был сугубо убыточным: на момент своего создания данный сверхзвуковой лайнер имел смысл только при колоссальных государственных субсидиях на стоимость билетов. Впрочем, технологии на месте не стоят: двигатели становятся экономичнее, за ними снижается и стоимость обслуживания и самолёта и, как следствие, стоимость полёта на нём для конечного пассажира.

Возможно, именно по этим причинам сегодня министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что в стране имеются «все необходимые наработки» для воссоздания Ту-144 на новой технологической базе. И, справедливости ради, Савельев прав: в России уже активно с нуля собирают модернизированные сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160М; в теории, то же самое можно сделать и с условными Ту-144М.

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По мнению Савельева, Россия с её просторами и расстояниями между городами должна развивать сверхзвуковую гражданскую авиацию. И хотя в целом слова-то правильные, но в конечном счёте всё будет упираться в стоимость билетов, проще говоря, в экономическую целесообразность. Если стоимость будет, условно говоря, хотя бы на треть выше стандартных и без того недешёвых билетов, то логично предположить, что за такие деньги большинство пассажиров предпочтут всё-таки провести в полёте больше времени.

#россия #авиация #промышленность #гражданская авиация #ту-144
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