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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Рубль укрепился до 89,4 за доллар — впервые с июля текущего года
Это всё равно слишком много.

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Укрепление рубля продолжается уже на протяжении месяца: связано это как с повышением ключевой ставки Центрального банка, так и с принятыми правительством мерами по обязательной продаже экспортёрами своей валютной выручки, а также в целом с уменьшением роли доллара в торговом балансе России. Сегодня, например, согласно официальному курсу Центрального банка России, за один вечнозелёный американский фантик самым низким номиналом отдают 89,4565 рублей. Ещё совсем недавно — около пяти с половиной недель назад — этот показатель превышал 101 рубль.

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По отношению к евро рубль укрепился до 97,1 рублей за одну единицу общеевропейской валюты, а по отношению к юаню — до 12,3 рублям за единицу.

И хотя тренд, безусловно, приятный, но соотношение всё ещё остаётся запредельно высоким. Как мы уже неоднократно отмечали, соблюдение интересов импортёров, от которых сегодня зависит практически весь быт (кроме пищевой продукции) среднестатистического россиянина, сегодня является ключевой задачей. При этом необходимо не обижать и экспортёров, и вот из этого баланса интересов аналитики и выстраивают «оптимальный» курс, равный примерно 65—75 рублям за один доллар/евро.

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Продолжится ли тенденция последнего месяца, спрогнозировать сложно. Во-первых, расходы государства не уменьшаются, а по мере интенсификации боевых действий в зоне специальной военной операции будут наоборот — увеличиваться. Во-вторых, слишком много интересов сталкиваются в этом вопросе, чтобы поведение национальной валюты можно было предсказывать с хоть сколько бы то ни было внятной точностью.

#россия #финансы #экономика #курс валют
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