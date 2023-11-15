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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП России в этом году на 2 %
В то время как в самом ЕС тотальная рецессия.

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Некоторые предпочитающие существовать в своих вымышленных реальностях политики и прислушивающиеся к ним граждане, когда речь заходит о том, что Россия не просто выдержала беспрецедентный санкционный удар коллективного Запада, продемонстрировав лишь незначительное снижение валового внутреннего продукта в первый год и выйдя на устойчивый рост уже на год следующий, обвиняют тех, кто это говорит, в пропаганде. Специально для таких господ мы и даём ссылки именно что на западные аналитические центры, западную прессу, а также на западные правительства. В частности, сегодня своим прогнозом поделилась Еврокомиссия (ЕК), которую трудно обвинить в пророссийских взглядах и настроениях.

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Из отчёта ЕК следует, что следом за сокращением в прошлом году в первой половине года текущего российская экономика продемонстрировала серьёзный «отскок», который аналитики Еврокомиссии связывают со значительной монетарной стимуляцией военно-промышленного сектора страны на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Государственные социальные программы и субсидии вкупе с ростом реальных доходов населения, продолжает Еврокомиссия, позволили увеличить экономическую активность граждан, тем самым поспособствовав росту валового внутреннего продукта.

Свои сведения Еврокомиссия получает из сторонних источников, поскольку Россия прекратила публиковать соответствующие данные. В основном речь идёт о действующих торговых партнёрах РФ, благодаря которым, отмечают аналитики ЕК, Россия смогла обходить санкции и сохранить важную нефтегазовую статью бюджета.

По подсчётам Еврокомиссии, во второй половине текущего года экономический рост России замедлится на фоне увеличения расходов бюджета и роста инфляции. Но в целом по итогам 2023 года рост ВВП России должен составить 2 %.

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Примечательно, что из того же отчёта ЕК следует, что внутри Евросоюза дела обстоят значительно хуже: за 2023 год ВВП стран-членов ЕС либо уменьшится (как, например, в Германии, Швеции, Чехии, Австрии и странах Прибалтики), либо останется прежним (Финляндия, Польша, Италия), либо вырастет в лучшем случае на 1—3 % (Франция, Испания, Португалия, Болгария и другие).

#россия #политика #санкции #экономика #евросоюз
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