«Деколонизация» продолжается. Но почему-то только там, где это удобно.

Есть хорошее выражение — если вам мешают памятники, названия и история, то, вероятно, вы строите государство на чужой земле. Активная «декоммунизация» и «дерусификация» на Украине началась в 2014 году, ну а с февраля 2022 года данный процесс был возведён в крайнюю степень безумия. Снос памятников, так или иначе связанных с советским и российским, а, значит, и с украинским прошлым тоже, ускорился.

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Так, несколько недель назад в Киеве был осквернён памятник русскому поэту и, по сути, создателю современного литературного русского языка Александру Пушкину. Сегодня процессу осквернения памятника был положен логический финал: коммунальные службы демонтировали статую с постамента, кадры чего разлетелись по Сети.

Любопытно при этом то, что «десоветизация» и «дерусификация» на Украине идёт только в тех областях, в которых выгодно действующей власти. Отказываться от общественного транспорта в Киеве — например, от сети метро, построенной именно при советской власти, почему-то не торопятся, равно как совсем не торопятся закрывать все электростанции, также построенные при ненавистных «советах».

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Сейчас украинское политическое руководство как огня боится возможного возобновления российских ракетных ударов по объектам энергетики страны. На самом деле, весьма странная логика, ведь избавление от электричества — это избавление от одного из главных достижений дедушки-коммуниста Ленина, и его надо не бояться, а жаждать. Но, как мы уже отметили, десоветизация хороша лишь там, где это выгодно с политической точки зрения и не будет иметь никаких сиюминутных негативных последствий.