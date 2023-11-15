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Есть хорошее выражение — если вам мешают памятники, названия и история, то, вероятно, вы строите государство на чужой земле. Активная «декоммунизация» и «дерусификация» на Украине началась в 2014 году, ну а с февраля 2022 года данный процесс был возведён в крайнюю степень безумия. Снос памятников, так или иначе связанных с советским и российским, а, значит, и с украинским прошлым тоже, ускорился.
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Так, несколько недель назад в Киеве был осквернён памятник русскому поэту и, по сути, создателю современного литературного русского языка Александру Пушкину. Сегодня процессу осквернения памятника был положен логический финал: коммунальные службы демонтировали статую с постамента, кадры чего разлетелись по Сети.
Любопытно при этом то, что «десоветизация» и «дерусификация» на Украине идёт только в тех областях, в которых выгодно действующей власти. Отказываться от общественного транспорта в Киеве — например, от сети метро, построенной именно при советской власти, почему-то не торопятся, равно как совсем не торопятся закрывать все электростанции, также построенные при ненавистных «советах».
Сейчас украинское политическое руководство как огня боится возможного возобновления российских ракетных ударов по объектам энергетики страны. На самом деле, весьма странная логика, ведь избавление от электричества — это избавление от одного из главных достижений дедушки-коммуниста Ленина, и его надо не бояться, а жаждать. Но, как мы уже отметили, десоветизация хороша лишь там, где это выгодно с политической точки зрения и не будет иметь никаких сиюминутных негативных последствий.