Понятно, с какой целью.

Последнее время на Украину нескончаемым потоком валится и сыпется информация, которую трудно назвать позитивной. Сыпется она отовсюду: из западной прессы, из уст влиятельных людей, из Telegram-каналов. И если повлиять на западную прессу и сильных мира сего Украина, естественно, не может, то вот как-то помешать работе Telegram — вполне себе в состоянии.

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Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что анонимные Telegram-каналы несут угрозу той самой национальной безопасности Украины. По мнению Данилова, пользователи должны знать, кто именно вещает на них посредством Telegram-каналов; проще говоря, анонимы пройти через процедуру деанонимизации.

В представлении секретаря СНБО, в Telegram создана целая сеть каналов, выдающих себя за украинские, но на самом деле являющихся российскими и оказывающих информационное влияние на украинцев.

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Зачем Данилов проговаривает эти моменты, догадаться, пожалуй, нетрудно: Украину подготавливают к ещё более крепкому затягиванию гаек, дабы никто не мешал рассказывать украинским гражданам сказки на ночь о том, что всё хорошо и под контролем, что Запад всегда будет с ними и что победа вообще будет достигнута если не сегодня, так завтра.