Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Евродипломатии не готов назвать сроки поступления истребителей F-16 на Украину
Евро. Дипломатия.

реклама

Обучение украинских лётчиков на истребителях F-16 уже вовсю идёт, однако когда они вернутся на родину вместе с переданными европейскими странами «новыми» самолётами, неизвестно. Соответствующей информацией не обладает даже такой забывший (или никогда не знавший) о том, что такое дипломатия глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

реклама

Когда журналисты поинтересовались у Борреля, в какой период времени F-16 появятся в небе над Украиной, он заявил лишь, что не обладает по этому поводу «конкретной информацией».

Информация о срокак подготовки лётчиков на истребителях F-16 разнится от источника к источнику. Одни говорят о девяти месяцах, другие о годе, третьи о шести месяцах. Четвёртые и вовсе утверждают, что это вопрос сугубо индивидуальный и отличается от одного пилота к другому. Впрочем, индивидуальность индивидуальностью, но существует определённая программа, которую должен освоить будущий пилот F-16, и её «экстерном» не пройдёшь, потому что она растянута на многие месяцы.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI Gaming дешево - надо брать
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Предполагается, что первые F-16 появятся на Украине где-то к весне—началу лета следующего года. Там-то их и будут ждать российские системы противовоздушной обороны.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз #авиация #f-16 #истребители
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Буданов допустил, что мирный договор между Украиной и РФ не будет подписан и после окончания конфликта
Россия намерена продать за рубеж до 50 модернизированных транспортных самолётов Ил-76МД-90А
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
116
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
30
Пять причин, почему новое поколение консолей Xbox провалилось
18
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году, часть 2
3
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)
9
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
4
Как советский военный корабль израсходовал 4,5 тонны боеприпасов за 8 минут боя в 1990г
5
Как грамотно собрать игровой ПК из новых и б/у комплектующих, сэкономив и не потеряв в надежности
8
SR-71 Blackbird – самый дорогой в эксплуатации самолёт в мире
8
Пять причин, чтобы купить новенькую PlayStation Portal
7

Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
23:26
Ну дошло, наконец-то
Использование памяти DDR5-6000 приносит всего на 6,7% больше FPS в играх, относительно DDR5-4800
Shatun29
23:21
Зампред Госдумы Толстой: «Введение ЕГЭ было ошибкой»
Shatun29
23:20
Опять решили на подобном креативе бабло попилить))). Школьников опрашивать по системе обучения это финиш, они за любой кипишь в надежде что он приведёт их к халяве. А человеческий фактор и коррупция б...
Зампред Госдумы Толстой: «Введение ЕГЭ было ошибкой»
vl
23:19
Вот Zystax привык полагаться на прайсы, а ведь надо и головой думать, A520 не поддерживает PCI-E 4.0, только 3.0, вот ссылка на мат плату https://www.cbr-products.ru/catalog/materinskie-platy/cbr-a520...
Как грамотно собрать игровой ПК из новых и б/у комплектующих, сэкономив и не потеряв в надежности
REY_B_
23:11
А новые произведения современного архитектурного искусства, что слабо создать? Так, чтобы потом люди гордились, а не плевались?
В России восстановят уникальный объект первой железной дороги
kemiisto
23:10
Остались только самые стойкие, готовые ждать, когда игра наконец раскроется. F.
Онлайн Starfield в Steam всего за два месяца упал ниже TES V Skyrim
REY_B_
23:02
Ну так, начальники все пошли "умные". Спросить клиентов или опытных спецов, им западло!
Онлайн Starfield в Steam всего за два месяца упал ниже TES V Skyrim
fromkeila
23:02
То же говорили про 3дс, при выходе свича, самураи проклятые.
Nintendo будет выпускать игры на Switch даже после выхода новой консоли
ฺฺ ฺฺ
23:00
Жду...(s22)
Вышел неофициальный ремейк Dungeon Keeper
mayday30
22:57
Не удивлен. Надеюсь TES6 говном хоть не будет.
Онлайн Starfield в Steam всего за два месяца упал ниже TES V Skyrim
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем