Евро. Дипломатия.

Обучение украинских лётчиков на истребителях F-16 уже вовсю идёт, однако когда они вернутся на родину вместе с переданными европейскими странами «новыми» самолётами, неизвестно. Соответствующей информацией не обладает даже такой забывший (или никогда не знавший) о том, что такое дипломатия глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

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Когда журналисты поинтересовались у Борреля, в какой период времени F-16 появятся в небе над Украиной, он заявил лишь, что не обладает по этому поводу «конкретной информацией».

Информация о срокак подготовки лётчиков на истребителях F-16 разнится от источника к источнику. Одни говорят о девяти месяцах, другие о годе, третьи о шести месяцах. Четвёртые и вовсе утверждают, что это вопрос сугубо индивидуальный и отличается от одного пилота к другому. Впрочем, индивидуальность индивидуальностью, но существует определённая программа, которую должен освоить будущий пилот F-16, и её «экстерном» не пройдёшь, потому что она растянута на многие месяцы.

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Предполагается, что первые F-16 появятся на Украине где-то к весне—началу лета следующего года. Там-то их и будут ждать российские системы противовоздушной обороны.