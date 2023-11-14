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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Буданов допустил, что мирный договор между Украиной и РФ не будет подписан и после окончания конфликта
Какой мирный договор? Войну же никто не объявлял.

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Формально Россия Украине войну не объявляла, а проводит специальную военную операцию. Технически это означает, что и никакой мир заключать не нужно, ведь юридически он нарушен не был. Вот и в Киеве считают, что заключение формального мирного договора с Россией стало бы лишним действием. Разве что причина со стороны Украины кроется не в том, что мир с юридической точки зрения не был нарушен, а в том, что у Киева могут остаться территориальные претензии к Москве.

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Так, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, что между Россией и Украиной не будет подписан мирный договор даже после окончания конфликта. В качестве примера такой ситуации Буданов привёл Россию и Японию, между которыми формально не заключён мирный договор, но фактически между которыми нет никакого конфликта. Камнем преткновения для заключения этого договора Буданов считает продолжающиеся уже больше семидесяти лет территориальные претензии Японии на Южно-курильские острова.

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И хотя Киев продолжает демонстрировать бескомпромиссность, в Москве уже многократно предупреждали Украину о том, что чем дольше она думает над переговорами и фордыбачится, тем сложнее потом будет за стол переговоров садиться по причине всё более и более жёстких требований со стороны России. Многие эксперты и вовсе считают, что Украиной и поддерживающим её Западом сделано столько безрассудных действий и сказано столько лишних слов, что возможность для каких бы то ни было переговоров кроме переговоров о полном принятии требований России (по сути — капитуляции) давным-давно уже миновала.

#россия #украина #политика #боевые действия
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