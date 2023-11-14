Стрелять чем собрались? Утрамбованными в ствол гаубицы деньгами?

То, что Россия в плане военного производства того, что требуется в современном континентальном конфликте высокой интенсивности, примерно в семь раз превосходит весь совокупный потенциал стран НАТО, западная пресса писала ещё несколько месяцев назад. Европейские арсеналы доступных к отправке на Украину вооружений уже практически полностью вычищены, заместить выбывшую с европейского баланса технику нечем, а США всё больше переключаются на предоставление помощи Израилю. Всё это не сулит Украине, на сто процентов зависящей от западной помощи, ничего хорошего, и, кажется, это уже начал понимать даже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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В частности, когда Кулеба комментировал тот факт, что Евросоюз не может обеспечить Украину миллионом обещанных ещё этой весной артиллерийских снарядов (что, к слову, в условиях текущего конфликта и так крайне мало — примерно на месяц боевых действий), то заявил, что европейская оборонная промышленность и склады находятся в «плачевном состоянии». Также Кулеба раскритиковал европейскую бюрократию и отсутствие синхронности в целом аспекте решений.

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О том, что западный военно-промышленный комплекс за десятилетия отсутствия угроз пришёл в упадок, аналитики, в том числе напрямую связанные с данным производством, сообщают уже давно. Восстановить военную промышленность в одночасье невозможно: отсутствие обученных специалистов, рост цен на энергоресурсы, общая расслабленность европейских государств — всё это не способствует переводу Европы на военные рельсы. Да даже если бы всех этих недостатков не было, разворачивание производства — это дело нескольких лет, а к тому времени конфликт на Украине, скорее всего, уже закончится.