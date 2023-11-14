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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новая оснащённая тепловизором модель «Ланцета» уже применяется в зоне СВО и успела подбить гаубицу FH70
И это только из того, что попало в Сеть.

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Несколько дней назад в Сети с подачи пристально следящих за зоной проведения специальной военной операции групп в социальных сетях появилась информация о том, что на линии боевого соприкосновения уже начали применяться усовершенствованные дроны-камикадзе «Ланцет», оснащённые тепловизором. Сегодня в Сети появилось первое подтверждение данных сведений: появились кадры работы «Ланцета» и дрона-разведчика, причём оба — в инфракрасном диапазоне.

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Ключевой замысел оснащения «Ланцетов» тепловизорами весьма прост: световой день постоянно становится короче, на увеличение он пойдёт только после 22 декабря, а заметно это увеличение и вовсе станет только весной. Как следствие, в тёмное время суток тепловизоры и прочие приборы ночного видения — это не роскошь, а суровая необходимость. Вот их и стали устанавливать на «Ланцеты», ставшие одним из основных средств поражения различной техники, огневых позиций и опорных пунктов противника.

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На кадрах можно заметить поражение гаубицы британо-немецко-итальянской гаубицы FH70 калибра 155 миллиметров. Своеобразный аналог M777, которых уже было выбито немыслимое количество.

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