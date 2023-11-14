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Некоторое время назад экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен всерьёз предложил принять Украину в альянс, но в её текущих границах. В представлении Фог Расмуссена, такое решение позволит значительно снизить вероятность военного столкновения НАТО с Россией, при этом не оставив текущий конфликт замороженным.
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Как это должно работать, не означает ли это, что изменившиеся границы нужно будет признавать на международном уровне, параллельно снимая все до единой незаконные антироссийские санкции, Расмуссен, естественно, уточнять не стал. Его дело простое: предложить. Ну а дело Украины ещё проще — отказаться. Именно об отказе на подобный компромисс сегодня заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, которого многие справедливо или нет, но считают киевским серым кардиналом.
По словам Ермака, Фог Расмуссену известны три принципа, которым следует Украина; это «независимость, территориальная целостность и суверенитет». Не важно, что у Украины нет и уже, по всей видимости, не будет ни того, ни другого, ни третьего; главное — красивые слова, за которыми ничего не стоит, и отвечать за которые явно придётся совсем другим людям.
На сегодняшний день разговоры о «границах 1991 года» из украинского медиаполя уже практически ушли, что немудрено, учитывая то, каких результатов добилось продолжающееся уже пять с половиной месяцев «контрнаступление».