Во влажных фантазиях генсека НАТО Россия должна потерпеть поражение.

Ситуация на Украине если не катастрофическая (хотя она именно такая), то как минимум сложная. И это уже открыто подтверждает даже столь сильно потерявшийся в реальности политический деятель, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Сегодня он заявил, что ситуация на Украине продолжает оставаться сложной, и определить, когда конфликт пойдёт на спад, невозможно.

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По мнению Столтенберга, конфликт затягивается, однако отказываться от поддержки Украины Североатлантический альянс не собирается и склонять её к переговорам не намерен. Наоборот: Столтенберг верит в то, что реальные переговоры возможны только в том случае, если уровень поддержки Украины со стороны НАТО будет такой, что российское руководство осознает невозможность достижения военной победы.

На чём базируются заявления Столтенберга, откровенно непонятно. Сейчас мы видим, что Европа практически полностью опустошила арсеналы доступной к отправке на Украину техники и боеприпасов, в США заканчиваются артиллерийские снаряды, Конгресс не торопится принимать новый бюджет с включённой в него помощью Киеву на несколько десятков миллиардов долларов, и всё это в то же самое время, когда Россия постоянно наращивает выпуск военной продукции.

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То, что Запад в одночасье не оставит проект Украины, в который было вложено циклопическое количество денег и сил, понятно, но активная медийная кампания по изменению общественного мнения относительно данного конфликта на более реалистичное уже слишком агрессивна, чтобы не обращать на неё внимание.