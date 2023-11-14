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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме признали, что Китай не поставлял России вооружения
Оценка США такова, что никаких поставок китайского оружия в РФ не происходило.

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На протяжении длительного времени на Западе с неизвестной целью разгоняли мифы и легенды о том, что Китай якобы поставляет России вооружения для применения в рамках специальной военной операции. По мнению западных всё ещё мнящих себя властителями мира функционеров, поставлять вооружения третьим странам для использования в уже горящем конфликте могут только они и только тем, кому они считают нужным; другие в их ошибочном представлении о современном мире так делать почему-то не могут.

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Всё это, безусловно, лирика, фантазии и попытка выставить Китай в отрицательном для Запада свете. Реальность такова, что Россия и сама своими силами справляется с производством оружия, и совершенно непонятно, зачем ей для этого китайские вооружения с абсолютно непривычными органами управления, на которых ещё нужно дополнительно обучаться и превращать свою армию в чудовище Франкенштейна наподобие того, что своими поставками сотворили западные спонсоры из ВСУ.

И вот, сегодня в Белом доме наконец-то признали очевидное: никаких поставок оружия из Китая в Россию не было. По крайней мере, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что согласно американским оценкам, такие поставки не имели места.

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В рамках того же выступления Салливан подтвердил, что у США с каждой неделей и с каждым днём заканчиваются возможности по поддержке Украины, и если Конгресс не примет бюджет с помощью Киеву на несколько десятков миллиардов долларов, то Вашингтон не сможет регулярно помогать украинскому государству.

#россия #украина #сша #политика #китай #боевые действия
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