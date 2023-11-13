Но тут, как говорится, пока толстый сохнет...

Формально денег у Соединённых Штатов, безусловно, немыслимое количество. Однако за десятилетия деиндустриализации и ощущения полной безнаказанности и отсутствия угроз в США в значительной степени был ослаблен военно-промышленный комплекс. Мы это видим по многочисленным заявлениям американских функционеров, экспертов, военных и аналитиков, которые с ужасом для себя осознали, что одна только Россия в семь раз превосходит весь блок НАТО по выпуску тех же артиллерийских боеприпасов, и при этом масштабы производства в РФ постоянно только увеличиваются.

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Всё это дело, безусловно, поправимое, но для этого потребуются долгие годы, если не десятилетия, а пока что у США ежедневно сокращаются возможности по оказанию «помощи» Украине, о чём сегодня в очередной раз заявили в Белом доме. Здесь надо понимать, что речь идёт как о военной, так и о финансовой помощи: одобренный в прошлом году Конгрессом пакет на несколько десятков миллиардов долларов израсходован уже практически полностью.

По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон ещё способен предоставлять Киеву военную «помощь», в том числе передавать наиболее необходимые Украине вооружения, но если бы Конгрессом был принят новый пакет, это позволило бы оказывать Украине содействие на более регулярной основе.

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Ранее, напомним, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прямым текстом заявляла, что в США истощились возможности для оказания поддержки Киеву, поэтому Вашингтон теперь поставляет пакеты военной «помощи» меньшего объёма — дескать, так это позволит Украине ещё некоторое время продержаться. Конгресс не торопится принимать бюджет с оказанием Украине финансовой поддержки на десятки миллиардов, и если добиться этого так и не удастся, то США останется только выделять Киеву оружие президентскими указами из наличных запасов Пентагона — в месяц по чайной ложке.