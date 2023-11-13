Суммой в полмиллиарда евро.

Евросоюз, у которого своих проблем вагон и маленькая тележка, сейчас обяжут полностью, без участия Соединённых Штатов, взять Украину на баланс. У Вашингтона сейчас есть более приоритетные иждивенцы, а Европа выполнит сразу две полезные для США функции: и конфликт на Украине продлит, и сама себя в неконкурентную позицию поставит. Сопротивляются сегодня этому разве что Венгрия и недавно присоединившаяся к ней Словакия. И вот, сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт отказал в одобрении выделения Киеву «помощи» на 500 миллионов евро из так называемого Европейского фонда мира.

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По словам Сийярто, пока Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины не даст гарантий того, что ни одно венгерское предприятие не будет включено в придуманный Киевом список «спонсоров войны», никаких подвижек в вопросе одобрения финансирования Украины Венгрия делать не будет.

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Приятно видеть, что в Венгрии имеются политики, способные отстаивать свои интересы и говорить с зарвавшимися иждивенцами с позиции политической силы. По-другому там, к сожалению, не понимают, поскольку считают себя чуть ли не спасителями «цивилизованного мира», которым все всё должны просто потому что.