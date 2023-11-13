Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Венгрия не одобрила выделение Киеву очередного пакета финансовой «помощи»
Суммой в полмиллиарда евро.

реклама

Евросоюз, у которого своих проблем вагон и маленькая тележка, сейчас обяжут полностью, без участия Соединённых Штатов, взять Украину на баланс. У Вашингтона сейчас есть более приоритетные иждивенцы, а Европа выполнит сразу две полезные для США функции: и конфликт на Украине продлит, и сама себя в неконкурентную позицию поставит. Сопротивляются сегодня этому разве что Венгрия и недавно присоединившаяся к ней Словакия. И вот, сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт отказал в одобрении выделения Киеву «помощи» на 500 миллионов евро из так называемого Европейского фонда мира.

реклама

По словам Сийярто, пока Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины не даст гарантий того, что ни одно венгерское предприятие не будет включено в придуманный Киевом список «спонсоров войны», никаких подвижек в вопросе одобрения финансирования Украины Венгрия делать не будет.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр

Приятно видеть, что в Венгрии имеются политики, способные отстаивать свои интересы и говорить с зарвавшимися иждивенцами с позиции политической силы. По-другому там, к сожалению, не понимают, поскольку считают себя чуть ли не спасителями «цивилизованного мира», которым все всё должны просто потому что.

#украина #финансы #политика #экономика #венгрия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Кулеба надеется на создание для Украины спецфонда ЕС на 20 миллиардов евро
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
104
Су-27КМ – проект палубного истребителя с крылом обратной стреловидности
5
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
68
Обзор акустической системы JBL PartyBox Ultimate
6
Пять классных фишек Xbox, о которых редко говорят
1
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
14
Итоги гоночного уик-энда 11-12 ноября
1
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году, часть 2
3
Опасные флешки – почему не стоит использовать найденные накопители, и при чем тут хакеры
4
Почему компьютеры Apple не подходят для игр
27

Сейчас обсуждают

Vito Vago
21:04
Одна большая дурка...
Кулеба надеется на создание для Украины спецфонда ЕС на 20 миллиардов евро
Свиборг Шаролюбов
21:02
Чумба и есть Дениска Попов.
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 6
Зю
20:57
Яблодрочер порвался
Двухканальный режим памяти приносит на 54% больше FPS в играх по сравнению с одноканальным режимом
Свиборг Шаролюбов
20:57
Слушай сюда, чмошник заднеприводный, я Пека-Боярин, а все приставочники - гомосеки.
Пять причин, почему новое поколение консолей Xbox провалилось
Артём Николаев
20:50
А кто потерпевший? Председатель ТСЖ, чья карманная компания могла упустить заказ на вывоз мусора?
Пермский полицейский попытался украсть лифт
Артём Николаев
20:49
Это никто и не скрывает. https://www.vice.com/en/article/v7bxyj/us-defense-contractor-ceos-see-profit-opportunity-in-israel-hamas-war
Разведка РФ: США, Германия и Великобритания не допустят мирных переговоров по Сектору Газа
Михаил Barash Андреев
20:47
Речь о том, что обеим сторонам следует отбросить свои максималистские хотелки. Не будет ни "возвращения в границы 91 года" для Украины, ни "Харьков наш, Николаев наш, Одесса наша, Днепропетровск наш, ...
Политик Рогов заявил, что украинский конфликт должен завершиться по вьетнамскому, а не по корейскому сценарию
Vito Vago
20:44
"...сбито 104 самолета противника и ни одной потери". *воевали с ПО-2 и их модификациями. "F-15 в первую очередь возник в ответ на недостатки американских истребителей во время войны во Вьетнаме...". ...
Boeing опубликовал видео с прибытием двух ультрасовременных истребителей F-15QA в Дубай
valderm
20:44
5000 серии не будет ... и нвидиа тут не причем ... не кому ее выпускать будет
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
Артём Николаев
20:44
Наоборот, умных развелось! А когда все в церковь ходили вместо универов, с рождаемостью всё было в порядке.
Челябинский сенатор призвала отказаться от высшего образования для девушек ради рождения детей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем