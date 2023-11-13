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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Исследование: в России впервые за долгие годы увеличилось количество учёных
Укрепление кадрового потенциала науки — ключевое условие обеспечения технологического суверенитета РФ.

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Российские СМИ сообщают, что численность научного персонала в РФ в 2022 году впервые за последние годы выросла — на 7,2 тысячи человек до 669,9 тысяч человек. По данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, рост был зафиксирован по всем категориям научных кадров.

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Так, численность исследователей увеличилась на 0,2 до 340,7 тысяч человек, техников стало больше на 1,5 % до 61,4 тысячи, вспомогательного и прочего персонала — на 2,2 % до 154,8 тысяч и 113,1 тысяч человек соответственно. Здесь уместным будет вспомнить, что численность научных кадров пока всё ещё отстаёт от уровня 2010 года — тогда было 736, 5 тысяч человек.

Журналисты ведущих российских изданий отмечают, что положительная динамика по прошлому году позволила РФ удержаться в пятёрке мировых лидеров по численности персонала в науке по показателю эквивалента полной занятости. Последний установился на отметке в 737 тысяч человеко-лет, он отражает сумму долей времени, фактически израсходованных персоналом, занятым научными исследованиями и разработками, на их выполнение. Первое место по данному показателю занимает Китай с его 5,716 млн человеко-лет, за ним следуют США (2,415 млн), Япония (942 тыс.) и Германия (754 тыс.).

Ещё один важный момент — омоложение российских научных кадров. Так, численность учёных до 30 лет выросла на год на 1 %, 30-39 лет — на 0,1 %, 40-49 лет — на 4,8 %. А вот количество учёных старшего поколения, наоборот, сократилось: в диапазоне 50–59 лет — на 4,4%, 60–69 лет — на 2,6%.

Количество учёных в возрасте от 50 до 59 лет снизилось почти в два раза (с 24% до 12,9%). Эксперты убеждены, что объективной причиной этому стало резкое сокращение молодых учёных в 1990-е годы, которое в достаточной степени не было компенсировано приёмом новых специалистов.

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Эксперты не без гордости отмечают, что наука всё чаще привлекает молодежь: в прошлом году в организации, выполняющие исследования и разработки, устроились 1,9% выпускников вузов.

#наука
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