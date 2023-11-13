Из ВСУ продолжают усиленно ваять чудовище Франкенштейна.

Факт уже даже не критической, а абсолютной зависимости Украины от западного финансирования и поставок вооружений очевиден и не поддаётся оспариванию, поскольку подтверждается и самими киевскими властями, включая и военное руководство страны. В частности, сегодня спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о том, что советские зенитно-ракетные комплексы, среди которых, например, «Бук-М1», сейчас активно переводятся на использование зенитных ракет американского производства.

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Делается это, естественно, при безмерной помощи американской стороны, поскольку иных вариантов обеспечить работоспособность ещё оставшихся на Украине доставшихся ей в наследство от СССР/России систем ПВО попросту невозможно: как справедливо отметил Игнат, оригинальные ракеты для тех же «Буков» сейчас производятся только в России, и получить их Украина, естественно, не может.

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На данном этапе ПВО Украины критически потрёпано. И хотя коллективный Запад регулярно поставляет ей новые снаряды для тех же Patriot, IRIS-T, HAWK и прочих ЗРК американского производства, их доля в общем количестве зенитных систем слишком незначительна, и основную работу продолжают выполнять старые-добрые светские зенитки.