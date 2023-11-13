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Несмотря на то, что политики в коллективном Западе отказываться от финансирования Украины за счёт своих налогоплательщиков не собираются, реальность медленно, но верно всё же добивает даже до их сознания. Так, всё чаще в западной прессе можно прочитать рисующие мрачную картину будущего для Украины статьи, а в отдельных случаях эксперты и вовсе предлагают разделить государство минимум на две части, одна из которых войдёт в НАТО, а другая останется либо под российским протекторатом, либо сразу же войдёт в состав РФ.
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Понятно, что предметом торга уже не могут быть пять присоединённых к России регионов, но варианты о завершении конфликта по «корейскому» сценарию проговариваются всё чаще. И хотя звучит данный сценарий как некий компромисс, но необходимо понимать, что такой сценарий в случае с разделением Кореи на Северную и Южную стал возможен исключительно по причине равновесного противостояния социалистического и капиталистического миров в рамках Корейской войны, в которой победителем не вышла ни одна из сторон. Украинский же конфликт медленно, но верно движется в предсказуемом с самого начала направлении, и сейчас бойцы ВСУ, как гласит западная пресса, как огня боятся прекращения оказания бесконечной помощи со стороны Запада, ведь в этом случае оказывать сопротивление российской специальной военной операции резко станет нечем.
На фоне всего происходящего политик Владимир Рогов, являющийся главой запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», заявил, что корейский сценарий Россию не устраивает, поскольку он означает лишь заморозку (пусть и очень длительную) конфликта, а не его полное решение на требуемых Россией условиях. В случае с Украиной, считает Рогов, более правильным выглядит завершение этого конфликта по вьетнамскому сценарию, означающему полное вытеснение западных «интервентов» из страны.
Насколько реалистичным является именно вьетнамский сценарий окончания украинского конфликта, на данном этапе неясно. Ясно другое: этот конфликт будет окончен совсем не так, как на это надеются все его заинтересованные стороны. И нужно быть морально к этому готовыми — особенно это касается так называемых турбопатриотов как с российской, так и с украинской стороны, считающих, что никаких компромиссов быть не может.