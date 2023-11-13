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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Политик Рогов заявил, что украинский конфликт должен завершиться по вьетнамскому, а не по корейскому сценарию
Но хватит ли сил для такого бескомпромиссного финала конфликта? Запад-то скорее сам развалится, чем позволит РФ укрепиться.

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Несмотря на то, что политики в коллективном Западе отказываться от финансирования Украины за счёт своих налогоплательщиков не собираются, реальность медленно, но верно всё же добивает даже до их сознания. Так, всё чаще в западной прессе можно прочитать рисующие мрачную картину будущего для Украины статьи, а в отдельных случаях эксперты и вовсе предлагают разделить государство минимум на две части, одна из которых войдёт в НАТО, а другая останется либо под российским протекторатом, либо сразу же войдёт в состав РФ.

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Понятно, что предметом торга уже не могут быть пять присоединённых к России регионов, но варианты о завершении конфликта по «корейскому» сценарию проговариваются всё чаще. И хотя звучит данный сценарий как некий компромисс, но необходимо понимать, что такой сценарий в случае с разделением Кореи на Северную и Южную стал возможен исключительно по причине равновесного противостояния социалистического и капиталистического миров в рамках Корейской войны, в которой победителем не вышла ни одна из сторон. Украинский же конфликт медленно, но верно движется в предсказуемом с самого начала направлении, и сейчас бойцы ВСУ, как гласит западная пресса, как огня боятся прекращения оказания бесконечной помощи со стороны Запада, ведь в этом случае оказывать сопротивление российской специальной военной операции резко станет нечем.

На фоне всего происходящего политик Владимир Рогов, являющийся главой запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», заявил, что корейский сценарий Россию не устраивает, поскольку он означает лишь заморозку (пусть и очень длительную) конфликта, а не его полное решение на требуемых Россией условиях. В случае с Украиной, считает Рогов, более правильным выглядит завершение этого конфликта по вьетнамскому сценарию, означающему полное вытеснение западных «интервентов» из страны.

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Насколько реалистичным является именно вьетнамский сценарий окончания украинского конфликта, на данном этапе неясно. Ясно другое: этот конфликт будет окончен совсем не так, как на это надеются все его заинтересованные стороны. И нужно быть морально к этому готовыми — особенно это касается так называемых турбопатриотов как с российской, так и с украинской стороны, считающих, что никаких компромиссов быть не может.

#россия #украина #политика #боевые действия
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