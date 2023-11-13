И винить в этом кроме бездарных европейских «политиков» больше некого.

Что бывает, когда центральные власти разрешают неконтролируемую миграцию в свои страны представителей чуждых культурных групп, которые наотрез отказываются ассимилироваться в новых условиях? Правильно: регулярные стычки на почве национальной, религиозной и другой розни. Подобные стычки в европейских странах происходят регулярно, и сегодня американский предприниматель и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал очередной такой случай, разразившийся вчера вечером в Лондоне.

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По мнению Маска, Европа движется к гражданской войне. Ранее Маск давал аналогичные комментарии относительно миграционных законов ЕС, заявляя, что если европолитики не возьмутся наконец-то за голову, то Старый Свет ждёт гражданская война.

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Следует понимать, что неконтролируемая миграция в европейские страны началась примерно двадцать лет назад и многократно усилилась в 2010-х после начала так называемой Арабской весны и незаконных военных интервенций западных стран в государства Северной Африки и Ближнего Востока. Именно это и спровоцировало всплеск миграции людей, которые оказались в чуждой им культуре, отказываются трудиться, живут, по сути, диаспорами, и предпочитают сидеть на шее у европейцев, попутно качая свои права — по сути, ворвавшись в чужой монастырь со своим уставом.