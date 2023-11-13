Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса: солдаты ВСУ «крайне встревожены» снижением поддержки Украины со стороны Запада
Дескать, если поддержка со стороны США прекратится, ВСУ придётся отступать до самого Львова.

реклама

На сегодняшний день США, как бы представители американского истеблишмента ни хорохорились и не пытались убедить общественность в обратном, «тянуть» сразу два крупных конфликта не в состоянии. Украина пожирает безумное количество денег, вооружений и боеприпасов, а тут ещё в прошлом месяце нарисовался Израиль со своей «войной на уничтожение» против радикального движения ХАМАС. Делать нечего, необходимо расставлять приоритеты, и США их выставили: всё лучшее сейчас идёт Израилю, а Украину, по сути, спихивают на плечи Евросоюза.

реклама

Поскольку Евросоюз не обладает военно-промышленными мощностями сопоставимого масштаба, находится в рецессии и в перспективе должен будет замкнуться в собственных проблемах, коих масса, в ВСУ уже всерьёз опасаются хода развития событий, в котором Украина перестала получать западную помощь.

Так, издание Daily Beast со ссылкой на комментарии опрошенных военнослужащих ВСУ заявляет, что сокращение помощи Украине позволит ВС РФ добиться крупных успехов на линии боевого соприкосновения, причём до такой степени, что ВСУ придётся отступать со всех направлений. Как отметил собеседник Daily Beast из числа украинских военнослужащих, у Украины ещё есть другие партнёры, однако масштаб передаваемой ими помощи будет либо существенно меньше, либо, в его (собеседника) представлении, конфликт и вовсе дойдёт до Львова.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу

На самом деле, пока что предпосылок для того, чтобы коллективный Запад полностью оставил Украину один на один с Россией, исход чего максимально очевиден, нет. Несмотря на то, что западные СМИ сейчас массово рисуют для Украины мрачное будущее, тем самым экстренно переформатируя сознание западного же обывателя, поддерживать Киев будут. Пусть и в значительно меньших масштабах, но будут. Вон, президент Зеленский и вовсе полагает, что конфликт будет продолжаться, причём по инициативе Украины, ещё аж весь следующий год как минимум.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
98
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
82
Су-27КМ – проект палубного истребителя с крылом обратной стреловидности
5
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
49
Обзор акустической системы JBL PartyBox Ultimate
6
Пять классных фишек Xbox, о которых редко говорят
1
Итоги гоночного уик-энда 11-12 ноября
+
Опасные флешки – почему не стоит использовать найденные накопители, и при чем тут хакеры
4
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году, часть 2
2
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
8

Сейчас обсуждают

Китя.
15:56
Скучная или нет всю прошёл alan wake 2 при 3440х1440 все на максе без лучей и без мыла 50-60 фпс. https://disk.yandex.ru/d/UKah3d6-KxX89Q
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
Cowboy Huggies
15:49
Ерунда, первая часть скучная ближе к середине игры уже рутина, вторая часть ничем не отличается по игровому процессу.
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
Cowboy Huggies
15:46
Ерунда для детей.
Обзор акустической системы JBL PartyBox Ultimate
Апшеронский скакел
15:39
Это вообще бесит
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
Sash33
15:37
не играй в дерьмо, никто не заставляет
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
Эдуард Егоров
15:33
Вырубку старого леса не просто надо делать а обязательно, и какого вы тут лешего олигархов преплели, в СССР их небыло и лес валили аж щепки летели.
Россию могут засадить мискантусом - полезным и неприхотливым растением
Китя.
15:32
alan wake 2 запусти на 1060 хотя бы в 1080р.
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
N1ghtwish
15:32
Я только вижу 12т.р. и это обоссаный инженерник.
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
Дмитрий Гаврилов
15:31
Ошибка явно критическая. Теперь цпу не может разгонятся в турбо Буст, только на базовой частоте работаЕт. Оперативку выше 3200 не разогнать. Половина pci-e линий не работает.
На плате ASUS ROG Maximus Z790 Hero Eva-02 Edition из тематической серии Evangelion нашли опечатку
Александр Олейников
15:25
Как без презерватива заниматься на первом свидании - та без проблем. А как флэшку в комп - да ты что, там может вирусы!
Опасные флешки – почему не стоит использовать найденные накопители, и при чем тут хакеры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем