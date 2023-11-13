Дескать, если поддержка со стороны США прекратится, ВСУ придётся отступать до самого Львова.

На сегодняшний день США, как бы представители американского истеблишмента ни хорохорились и не пытались убедить общественность в обратном, «тянуть» сразу два крупных конфликта не в состоянии. Украина пожирает безумное количество денег, вооружений и боеприпасов, а тут ещё в прошлом месяце нарисовался Израиль со своей «войной на уничтожение» против радикального движения ХАМАС. Делать нечего, необходимо расставлять приоритеты, и США их выставили: всё лучшее сейчас идёт Израилю, а Украину, по сути, спихивают на плечи Евросоюза.

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Поскольку Евросоюз не обладает военно-промышленными мощностями сопоставимого масштаба, находится в рецессии и в перспективе должен будет замкнуться в собственных проблемах, коих масса, в ВСУ уже всерьёз опасаются хода развития событий, в котором Украина перестала получать западную помощь.

Так, издание Daily Beast со ссылкой на комментарии опрошенных военнослужащих ВСУ заявляет, что сокращение помощи Украине позволит ВС РФ добиться крупных успехов на линии боевого соприкосновения, причём до такой степени, что ВСУ придётся отступать со всех направлений. Как отметил собеседник Daily Beast из числа украинских военнослужащих, у Украины ещё есть другие партнёры, однако масштаб передаваемой ими помощи будет либо существенно меньше, либо, в его (собеседника) представлении, конфликт и вовсе дойдёт до Львова.

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На самом деле, пока что предпосылок для того, чтобы коллективный Запад полностью оставил Украину один на один с Россией, исход чего максимально очевиден, нет. Несмотря на то, что западные СМИ сейчас массово рисуют для Украины мрачное будущее, тем самым экстренно переформатируя сознание западного же обывателя, поддерживать Киев будут. Пусть и в значительно меньших масштабах, но будут. Вон, президент Зеленский и вовсе полагает, что конфликт будет продолжаться, причём по инициативе Украины, ещё аж весь следующий год как минимум.