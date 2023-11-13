Слишком много вложено. И не только денег.

Что для Запада есть действующая киевская власть? Если отбросить в сторону красивые, но бесконечно сказочные заявления, то это, в первую очередь, сотни потраченных миллиардов долларов, немыслимое количество затраченных усилий, а также постановка на кон всего своего статуса безоговорочного гегемона. Сейчас уже понятно, что проект выгорел, поскольку своей ключевой цели в виде антироссийского тарана не добился, однако просто так взять и бросить его спонсоры не могут: слишком, как мы уже сказали, много было вложено денег, и слишком глупые и бескомпромиссные заявления были сделаны.

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Примерно такого же мнения придерживаются в постоянном представительстве России при ООН. Так, зампостпреда РФ при данной международной организации Дмитрий Полянский отметил, что в России понимают, что коллективный Запад, создавший действующий «киевский режим» и устроил антиконституционный государственный переворот в 2014 году, будет делать всё возможное, чтобы помочь киевским властям удержаться на плаву.

Как добавил Полянский, в России никто не строит планов на то, что Запад возьмёт и прекратит финансирование Украины.

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Кроме того, по словам дипломата, в РФ с самого начала специальной военной операции понимали, что оказывать ей сопротивление вооружённые силы Украины смогут только при безмерной западной помощи.