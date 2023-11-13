Пока что истребитель существует лишь как идея и выставочный образец.

Истребители пятого поколения — это дорогое удовольствие, которое при этом не всегда востребовано и вообще целесообразно, учитывая современные системы ПВО, которые всё равно как на ладони видят эти «невидимые» самолёты. И хотя в России уже идёт серийное производство истребителей пятого поколения Су-57, но по своему классу они тяжёлые, двухдвигательные и, естественно, запредельно дорогие. Для случаев, когда самолёт пятого поколения нужен, а излишние «понты» и живучесть — нет, в 2021 году на выставке Dubai Airshow был представлен лёгкий однодвигательный российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate («Шах и мат»).

реклама

Начало специальной военной операции значительно отодвинуло начало производства Су-75, поскольку основное внимание всё-таки переключилось не на прототипы и перспективные образцы вооружений, а на насыщение армии всем, что уже имеется и принято на вооружение. Тем не менее, отказываться от этого проекта не стали, и сегодня издание «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех» сообщило, что в России приступили к подготовке к производству первых образцов Су-75.

Согласно комментарию представителя «Ростеха», после анонса и презентации Checkmate госкорпорация собирала отзывы от потенциальных покупателей, и в том числе на их основе удалось внести изменения в применяемые в истребителе технические решения и снизить финальную стоимость машины, сделав её более привлекательной для возможных заказчиков.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Предполагается, что основными зарубежными покупателями Су-75 станут страны Ближнего Востока. Будет ли данный истребитель применяться в ВКС России, вопрос пока открытый, и очевидно, что сейчас не до него. В перспективе, возможно, именно «Шах и мат» станет основным истребителем пятого поколения в России, поскольку из-за максимального удешевления производства их можно выпускать значительно больше, чем тех же Су-57, быстрее насыщая парк самыми передовыми образцами авиационной техники.