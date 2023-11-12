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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Канцлер ФРГ заявил, что готов продолжать диалог с Путиным
Однако для переговоров между Москвой и Киевом, мечтает Шольц, РФ должна вывести войска из Украины.

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В руководствах западных стран всё быстрее приходит осознание того факта, что игнорировать мнение России по ключевым вопросам не только её собственной безопасности, но теперь уже и архитектуры безопасности во всей Европе больше не получится. Демилитаризовав самих себя через безмерную «помощь» Украине, европейские государства, кажется, начинают потихоньку прозревать: в частности, сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что видит необходимость и собирается продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

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По мнению Шольца, в текущей ситуации нужно говорить с Путиным, и он делал это в прошлом и будет делать это в будущем. Что касается переговоров между Москвой и Киевом, то здесь Шольц пока ещё не готов осознать истинное положение дел и вновь повторил оторванный от реальности тезис о том, что для их начала Россия должна вывести войска с территории, которая признаётся мировым сообществом как территория Украины. Как считает Шольц, Путин к этому «до сих пор» не готов.

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А реальность проста и заключается в том, что своими действиями европейские сателлиты США, и в основном Германия, сильно взвинтили ставки в текущем конфликте, поэтому ни о каком выводе войск уже речи быть не может, поскольку эти территории включены в состав России, а их отчуждение запрещено Конституцией; как следствие, предметом торга они быть уже не могут. Торг будет уже за совсем другие территории, договорённости, обязательства и системы, в которых России должна быть отведена основополагающая роль. Для чего-то меньшего поезд уже давно ушёл.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия
1
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glavhyilo
21:25
с шольцем никто не будет тут разговаривать.
Канцлер ФРГ заявил, что готов продолжать диалог с Путиным
Prototype
21:24
А как же 1080ti? Может кому то повезет отхватить не с майнинга
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gotreksson
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gotreksson
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Так тоже делают, но рынок есть рынок.Там где мы не продаем или не хотим продавать будут продавать арабы.
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