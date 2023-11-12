О-о-очень свежая мысль.

Организацию Объединённых Наций, и в особенности её Совет Безопасности, сегодня не критикует только ленивый. Беда в том, что вся критика — по делу: за последние десятилетия Совбез ООН ни разу не смог выполнить свою первостепенную задачу по поддержанию мира и решению конфликтов дипломатическим способом. Связано это с тем, что у Совбеза ООН по причине наличия в нём постоянных членов с правом вето, а также по причине засилья тех, кто готовы по любому вопросу поддакивать Соединённым Штатам и их сателлитам, отсутствуют какие бы то ни было реальные инструменты воздействия на нарушителей.

реклама

И вот, сегодня с критикой ООН по итогам визита на саммит Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как отметил турецкий лидер, ООН сегодня как международная организация утратила работоспособность. Согласно справедливому комментарию Эрдогана, даже такой ключевой орган, как Совбез ООН, не способен добиваться результатов из-за того, что даже если один его член «ведёт себя неправильно», то «ничего не происходит».

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Президент Турции предложил пересмотреть ООН и изменить её несправедливую структуру: организация, считает Эрдоган, должна получить «сдерживающую структуру», имеющую санкционную силу. Только так, считает турецкий лидер, можно избежать сначала распада, а затем и исчезновения ООН.