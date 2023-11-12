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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Эрдоган заявил о неработоспособности ООН как международной организации
О-о-очень свежая мысль.

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Организацию Объединённых Наций, и в особенности её Совет Безопасности, сегодня не критикует только ленивый. Беда в том, что вся критика — по делу: за последние десятилетия Совбез ООН ни разу не смог выполнить свою первостепенную задачу по поддержанию мира и решению конфликтов дипломатическим способом. Связано это с тем, что у Совбеза ООН по причине наличия в нём постоянных членов с правом вето, а также по причине засилья тех, кто готовы по любому вопросу поддакивать Соединённым Штатам и их сателлитам, отсутствуют какие бы то ни было реальные инструменты воздействия на нарушителей.

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И вот, сегодня с критикой ООН по итогам визита на саммит Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как отметил турецкий лидер, ООН сегодня как международная организация утратила работоспособность. Согласно справедливому комментарию Эрдогана, даже такой ключевой орган, как Совбез ООН, не способен добиваться результатов из-за того, что даже если один его член «ведёт себя неправильно», то «ничего не происходит».

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Президент Турции предложил пересмотреть ООН и изменить её несправедливую структуру: организация, считает Эрдоган, должна получить «сдерживающую структуру», имеющую санкционную силу. Только так, считает турецкий лидер, можно избежать сначала распада, а затем и исчезновения ООН.

#политика #турция #оон
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