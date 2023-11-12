Какие-то фантастические суммы, если честно. Украине куда более интенсивные бои при полной зависимости от Запада обходятся втрое дешевле.

Боевые действия — это всегда дорого. Особенно это дорого, если начать учитывать не только прямые затраты, но и косвенные, вызванные вытаскиванием значительного количества трудоспособного мужского населения из гражданской экономики. Мы не знаем, как именно ежесуточные убытки от боевых действий Израиля против ХАМАС считало издание Bloomberg, но выглядят они запредельными для столь крошечной экономики.

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Так, Bloomberg пишет, что каждый день конфликта против ХАМАС обходится израильской экономике примерно в $260 миллионов, то есть, значительно дороже, чем предполагалось. Как справедливо отмечает Bloomberg, боевые действия очень сильно нагружают израильский бюджет.

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Откуда берутся такие суммы, мы, честно говоря, не понимаем. Для сравнения, экс-министр обороны Украины заявлял, что каждый день боевых действий обходится Киеву примерно в $100 миллионов — и это при учёте тотальной зависимости от западных поставок вооружений, 1000-километровой линии боевого соприкосновения и не в пример более высокой интенсивности самих сражений, чем в секторе Газа. Возникают справедливые и очень неудобные для израильского руководства вопросики.