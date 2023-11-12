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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Производство автомобилей люксового российского бренда Aurus началось в Абу-Даби
Будут арабские шейхи кататься на «Аурусах».

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В российском автопроме существует одна, кажется, нерешаемая (или не желаемая решаться) проблема: на выбор покупателям доступны либо машины бюджетного уровня с механической коробкой за миллион двести, что само по себе много, либо автомобили премиального класса за несколько десятков миллионов рублей. Ничего посередине нет как явления, и именно данное обстоятельство во многом виновато в предвзятом отношении покупателей к отечественному автопрому. Укрепить это отношение решили сегодня в Минпромторге России, руководитель которого Денис Мантуров сообщил о начале сборки премиальных седанов Aurus Senat на заводе в Абу-Даби (ОАЭ).

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Сборка «Сенатов» — это, добавил Мантуров, только начало. В перспективе на данной площадке будут собирать и внедорожники Aurus Komendant.

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Свою заинтересованность данными автомобилями ещё несколько лет назад проявил руководитель Объединённых Арабских Эмиратов. Понятно, что приобретать машины данного класса будут именно что арабские шейхи, а затем к ним вполне могут присоединиться и другие ближневосточные и африканские государства. Здесь, что, в общем-то, не секрет, логистика играет не последнюю роль, и если Aurus выйдет сильно доступнее, чем условный Bentley или Rolls-Royce, при том же уровне качества и наполнения, то почему бы и нет?

#политика #экономика #автомобили #промышленность #оаэ #отечественный автопром #aurus
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