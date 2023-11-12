Будут арабские шейхи кататься на «Аурусах».

В российском автопроме существует одна, кажется, нерешаемая (или не желаемая решаться) проблема: на выбор покупателям доступны либо машины бюджетного уровня с механической коробкой за миллион двести, что само по себе много, либо автомобили премиального класса за несколько десятков миллионов рублей. Ничего посередине нет как явления, и именно данное обстоятельство во многом виновато в предвзятом отношении покупателей к отечественному автопрому. Укрепить это отношение решили сегодня в Минпромторге России, руководитель которого Денис Мантуров сообщил о начале сборки премиальных седанов Aurus Senat на заводе в Абу-Даби (ОАЭ).

реклама

Сборка «Сенатов» — это, добавил Мантуров, только начало. В перспективе на данной площадке будут собирать и внедорожники Aurus Komendant.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Свою заинтересованность данными автомобилями ещё несколько лет назад проявил руководитель Объединённых Арабских Эмиратов. Понятно, что приобретать машины данного класса будут именно что арабские шейхи, а затем к ним вполне могут присоединиться и другие ближневосточные и африканские государства. Здесь, что, в общем-то, не секрет, логистика играет не последнюю роль, и если Aurus выйдет сильно доступнее, чем условный Bentley или Rolls-Royce, при том же уровне качества и наполнения, то почему бы и нет?