Начались страшилки. Только много ли у них веса?

Фигурное переобувание в воздухе с элементами эквилибристики — это характерная черта не то чтобы многих, но значительной части представителей украинских «элит». Вчера они выступают с георгиевскими ленточками, а сегодня, когда конъюнктура сменилась, восхваляют пособников тех, с кем боролись носившие эти самые георгиевские ленточки. Какой будет их позиция завтра, сказать трудно, но, чувствуя, что ледник пришёл в движение, отдельные представители «фигуристов» начинают рассказывать страшилки о будущем Украины.

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Так, например, экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что одной из следующих целей российской армии станет Киев. По мнению Соскина, после недавней статьи главкома ВСУ Залужного в издании The Economist российская сторона якобы поняла, что военное руководство Украины осознало бесперспективность вооружённого конфликта с РФ и не желает брать на себя ответственность за неизбежное уничтожение армии.

Соскин считает, что для российского политического руководства главной целью является украинская столица. Никаких доказательств этому нет; более того, перед нами даже имеется пример того, что ВС РФ готовы отойти от Киева ради договорённостей. Именно согласно проекту договора с Украиной российские войска и были отведены от Киева весной прошлого года: это не ВСУ их оттуда «выбили», как изображает киевская власть, а договор был такой.

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И вот здесь мы сталкиваемся с ключевой проблемой любого дипломатического разрешения текущего конфликта: Россия попросту не может доверять никому из действующего украинского политического руководства. Чтобы о чём-то договариваться, оно должно быть сменено; многие эксперты же и вовсе полагают, что решаться вопрос Украины будет не с Киевом, а с Вашингтоном. Что, в общем-то, не лишено логики.