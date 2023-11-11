Это уже стадия принятия или пока только злости или торга?

Трудно сказать, чем руководствовались европейские функционеры, когда всерьёз полагали, что смогут сначала обрушить российскую экономику беспрецедентными санкциями, а потом, когда этого не получилось, побороть ВС РФ силами ВСУ, предоставляя вторым немыслимое количество вооружений и финансирования, но факт остаётся фактом: давно утратившие связь с объективной реальностью политиканы Евросоюза рассчитывали на фантастический ход событий. Теперь же, когда фантастика закономерно осталась только в их сознании, пластинка стремительно меняется.

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Так, один из главных болельщиков за Украину в стане европолитиков — глава Евродипломатии Жозеп Боррель — сегодня заявил, что скорой победы Украины над Россией в текущем конфликте не ожидается. Выступая на Конгрессе партии европейских социалистов Боррель назвал проблему Украины первоочередной для Евросоюза, добавив, что ЕС нужно быть политически и морально готовым к тому, что ему придётся компенсировать сокращение американской помощи Украине.

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Пока неясно, на какой из стадий принятия неизбежного сейчас находится Боррель в частности и европейский истеблишмент в целом. Возможно, стадия принятия состоится, когда Боррель и иже с ним начнут говорить о невозможности не просто «скорой» победы Украины, а о невозможности её победы в принципе. Сейчас это удел только политиков, экспертов и аналитиков, которым не нужно поддерживать сказочный нарратив, и которые могут говорить правду, какой трудной для максимально вложившегося в украинский проект Европейского Союза она бы ни была. Проигрывать, в конце концов, надо тоже уметь; а раз не умеют — найдутся учителя. Уже нашлись.