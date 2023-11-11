Важный в плане сохранения хоть какого-то будущего данного государства.

Американский предприниматель и по совместительству самый богатый человек на планете Илон Маск регулярно демонстрирует своё умение глубоко погружаться в вопрос, рассуждать на разные темы со знанием дела и, что самое важное, делать это с реалистической точки зрения, не повторяя безумные оторванные от реальности нарративы, которыми западные страны предпочитают кормить своих граждан.

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За это Маска очень ценят представители альтернативных медиа, приглашающие его поучаствовать в том или ином подкасте. В частности, вчера глава SpaceX и Tesla принял участие в подкасте журналиста Лекса Фридмана, в котором помимо всего прочего обсуждался конфликт на Украине. Маск озвучил массу правдивых фактов, в частности, о том, что любое продолжение наступления в реалиях непосредственно украинского конфликта приведёт к огромным жертвам для наступающей стороны, сравнил его с «Первой мировой войной с дронами», а также дал очень важный совет президенту Украины.

По мнению Илона Маска, Владимиру Зеленскому следует перестать отправлять цвет украинской нации — украинскую молодёжь — на верную смерть «в окопах», независимо от своей позиции касательно переговоров с Владимиром Путиным.

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Руководитель SpaceX считает, что конфликт, скорее всего, будет заморожен или прекращён примерно на той же линии боевого соприкосновения, что имеется сейчас. Понятно, что здесь Маск рассуждает больше с американской позиции, но реальность такова, что в случае настоящего перемирия ВСУ придётся уходить из находящихся под их контролем частей четырёх принятых в состав РФ регионов Украины, поскольку данные территории уже торгу не поддаются: Конституция России любое отчуждение уже принятых в свой состав территорий не допускает.