Это вполне естественно, учитывая, что цель США в Афганистане была ровно противоположной.

Не секрет, да и в целом это больше закономерность, чем случайность, что во время присутствия США в Афганистане данное и без того крайне небогатое государство было сведено до уровня страны третьего мира, где чуть ли не вся пригодная для того территория была засеяна опиумным маком, который впоследствии перерабатывался в тяжёлые запрещённые вещества и развозился по всему миру, в особенности — по приграничным с Афганистаном государствам, а через них в ту же Россию.

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И хотя российские власти сделали всё возможное, чтобы пресечь наркотрафик из Афганистана, лучшим способом борьбы с негативным явлением всё же является его уничтожение на корню непосредственно в эпицентре. Массовое уничтожение маковых плантаций в Афганистане, как это ни парадоксально, началось только после прихода к власти движения «Талибан»*. США же, которые якобы занимались искоренением наркоторговли в Афганистане, на самом деле только способствовали развитию этой «индустрии», и сегодня данные факты в своём Telegram-канале озвучил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Как отметил Медведев, ссылаясь на данные Управления по наркотикам и преступности ООН, в Афганистане всего за год — с конца 2022 года и по текущее время — производство наркотиков сократилось на 95 %. При этом посевные площади мака сократились с 233 тысяч гектаров до 11 тысяч гектаров, а непосредственно производство опиума уменьшилось с 6 200 тонн до 333 тонн. Иными словами, всего за год «Талибан»* сделал больше, чем США за 20 лет своего присутствия в Афганистане с якобы благими намерениями.

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* — «Талибан» является запрещённой в России террористической организацией.