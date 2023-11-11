Ясно, принимать единственно верное решение в Киеве психологически до сих пор не готовы.

Как мы уже неоднократно отмечали, сейчас в Киеве как огня боятся возобновления российских ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Причина этого страха, который заставляет киевских функционеров всё чаще делать одно несовместимое с действительностью заявление за другим, кроется в том, что, согласно многочисленным донесениям с той стороны, деньги, выделенные на восстановление энергосистемы после прошлой ракетно-беспилотной кампании ВС РФ, уплыли в неизвестном направлении, тогда как самой системе лишь устроили косметический ремонт, что сразу же будет выявлено после первых гипотетически возобновлённых ударов.

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Хотя в Киеве и вторящих ему западных изданиях и отмечают накопление российской армией ракетных средств поражения и связывают это с подготовкой именно к ракетной энергокампании 2.0, реального намерения возобновлять удары по энергосистеме Украины в России не видно. Важно понимать, что если бы в этом была необходимость, то энергосистему бы «вынесли» под ноль (а не точечно, как в прошлом году) без возможности восстановления ещё прошлой осенью, но это, как известно, стало бы нарушением международного гуманитарного права, и неясно, как на это отреагировали бы те государства (а их абсолютное большинство), которые сейчас гласно или негласно поддерживают РФ в её действиях.

Тем не менее, в Киеве, по всей видимости, рассчитывают, что факт нецелевого расходования средств для восстановления энергосистемы всё-таки можно будет списать на возобновление российских ракетных ударов, поэтому продолжают рассказывать страшилки. Так, глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что Киев оставляет за собой право на зеркальный ответ на удары по объектам энергетической инфраструктуры.

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В представлении Галущенко, у Украины якобы имеются такие средства и в достаточном количестве, и зеркальный подход «был бы только справедливым». Зачем в ход идёт слово «справедливость», неясно; понятно одно: если ответ Киева и впрямь последует, то это приведёт только к ещё более мощному зеркальному ответу Москвы на зеркальный ответ Киева. Но в Киеве, к сожалению, продолжают играть на публику и выгибать пальцы веером вместо того, чтобы принять единственно верное решение касательно текущего конфликта.