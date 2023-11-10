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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Эрдоган полагает, что против Нетаньяху настроены «до 70 %» израильтян
Вот только не нужно выдавать желаемое за действительное.

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Произошедшее 7 октября в приграничных с сектором Газа израильских населённых пунктах является проявлением радикальным движением ХАМАС террора в самое ярком его проявлении. Кривотолков и разночтений здесь быть не может и не должно. Тем не менее, у израильтян накопились большие вопросы к своему руководству, которое не то проспало теракт со стороны ХАМАС, что, в общем-то, маловероятно, учитывая агентурную сеть Моссада в данном регионе, не то позволило ему случиться в своих корыстных и политических целях.

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Сейчас Израиль занимается тем, что считает ликвидацией ХАМАС как явления. Пока что, впрочем, от ударов израильской армии по сектору Газа гибнут в основном мирные жители, поскольку боевики ХАМАС прячутся в глубоких туннелях, которые не всякая авиабомба в принципе пробьёт. И методы, которыми пользуется израильская армия, отнюдь не добавляют Израилю популярности и сочувствия, и, в конце концов, вовсе не добавляют политических очков действующей израильской власти.

И вот, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который занял полностью пропалестинскую позицию в текущем конфликте, что, в общем-то, немудрено, учитывая то, как Эрдоган позиционирует себя на мировой арене — как новый османский султан и защитник исламской веры во всём мире — заявил, что примерно 60—70 % израильтян настроены против действующего премьера Биньямина Нетаньяху.

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Откуда Эрдоган взял данную статистику, непонятно, но рискнём предположить, что, учитывая колоссальные интересы Турции на Ближнем Востоке, значительная часть которого раньше, если что, была Османской империей, логично предположить, что осведомители у турецкого руководства имеются.

#политика #боевые действия #израиль #палестина #хамас #турция #сектор газа
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Михаил Невский
17:56
диктаторы такие одинаковые. Думают - это то что хотят слышать не более того.
Эрдоган полагает, что против Нетаньяху настроены «до 70 %» израильтян
Михаил Невский
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