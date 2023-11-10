Это официальная информация от Riot Games.

Компания Riot Games намерена представить второй сезон анимационного сериала Arcane во вселенной League of Legends в ноября 2024. Данную информацию раскрыла компания Netflix в ходе тематического мероприятия Geeked Week 2023. Подобный ивент, если что, призван продемонстрировать пользователям сервиса, какие новинки стриминга проката им стоит ждать в будущем году.

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На сегодняшний день второй сезон сериала «Аркейн» представлен коротким тизером. В самом ролике можно заприметить только силуэт Джинкс, которая удаляется в сторону моста к Пилтоверу. Что касается 2024 года, то информация о таком релизном окне появлялась и раньше. Игроки убеждены, что Riot Games выпустит сериал в ноябре, поскольку в этом месяце в будущем году должно будет стартовать специальное мероприятие, посвящённое 15-летию League of Legends.

Сериал «Аркейн» дебютировал 6 ноября 2021 года на стриминговых платформах Netflix и Tencent Video. Данный проект был создан Riot Games совместно с французской студией Fortiche по случаю десятилетия игры. Анимационный сериал был тепло встречен критиками и простыми зрителями, которые высоко оценили сюжет, проработку персонажей и мира, а также эмоциональную нагрузку и, разумеется, игру актёров озвучки.

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Принято считать, что «Аркейн» смог не только удовлетворить запросы фанатов игры League of Legends, но также привлечь новую аудиторию и увлечь простых зрителей. Сериал установил рекорд просмотров на Netflix в течение недели после премьеры: первое место в списке топ-10 в 52 странах и второе в США.