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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дрон-камикадзе «Ланцет» отправил в утиль очередную американскую гаубицу M777 ВСУ
Переданы их были сотни. Выбито, по имеющимся открытым данным, чуть больше половины.

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Давно в тематических пабликах в социальных сетях не было кадров работы дронов-камикадзе «Ланцет» против артиллерии ВСУ. Наивно полагать, что вся артиллерия уже выбита, поскольку это, мягко говоря, не подтверждается на линии боевого соприкосновения, поэтому, скорее всего, причина кроется в том, что украинские военные формирования стали более качественно эти артиллерийские установки прятать. Тем не менее, периодически кадры их уничтожения «Ланцетами» всё же появляются, и сегодня один из тех случаев: дроном-камикадзе, ставшим одним из символов специальной военной операции, была поражена гаубица M777 американского производства.

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На каком участке линии боевого соприкосновения произошло поражение гаубицы M777, не уточняется, но очевидно одно: после встречи с «Ланцетом» данное орудие ждёт либо отправка на ремонт в тыл ВСУ, коим выступают страны коллективного Запада, либо его списание.

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Всего с лета прошлого года США передали Украине в качестве военной «помощи» не одну сотню гаубиц M777. Исходя из имеющихся в публичном доступе данных, выбито их было только чуть больше половины. Здесь, впрочем, необходимо понимать, что огромная часть уничтожаемой техники не попадает не то что в Сеть, а вовсе не фиксируется на камеры беспилотников-наблюдателей. Каков реальный процент выбитых гаубиц «Три топора», до окончания специальной военной операции мы вряд ли узнаем.

#россия #украина #боевые действия #ланцет #m777
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