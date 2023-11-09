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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Чехии допустил начало переговоров между Москвой и Киевом в следующем году
Потому что Киев терпит поражение. Это если перевести с дипломатического на реалистичный язык.

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Объективная реальность, которая сейчас сложилась на линии боевого соприкосновения между ВС РФ и ВСУ, начинает добивать даже до таких отказывающихся принимать эту самую реальность личностей, как президент Чехии Пётр Павел, показавший себя безусловно поддерживающим Украину во всех её действиях. Факты, впрочем, очень больно бьют по сознанию, когда их невозможно замаскировать иллюзиями, поэтому сегодня президент Чехии заявил, что в сложившейся ситуации лично он допускает, что уже в следующем году между Москвой и Киевом могут начаться переговоры.

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Как справедливо отметил Павел, развитие событий на линии боевого соприкосновения идёт по сценарию, который не даёт лично ему оснований рассчитывать на получение Украиной военного преимущества. По мнению чешского лидера, который раньше, вообще-то, был начальником Генштаба Армии Чешской республики, то есть, что-то минимально в боевых действиях всё-таки понимает, время работает на Россию, у которой имеется более мощный потенциал.

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Напомним, что на Западе всё чаще появляются мрачные для Украины статьи, а в целом западное общество уже не скрывает усталость от киевской бездонной ямы, в которую сколько оружия не поставь, всё без толку. На фоне происходящих событий на Западе теряют доверие действующие власти и набирают популярность оппозиционные политики, призывающие заниматься своими проблемами, а не участвовать в чужих конфликтах с заведомо понятным исходом.

#россия #украина #политика #боевые действия #чехия
4
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