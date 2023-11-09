Так в США никто, вроде, и не торопится.

На сегодняшний день гиперзвуковым оружием обладает только Россия и, согласно донесениям, Китай. В реальном бою данные вооружения и вовсе применяла только РФ, а вот США отстают и от Москвы, и от Пекина. Предполагалось, что оснащение первых подразделений американской армии гиперзвуковыми вооружениями произойдёт до конца текущего года, однако, как мы видим, конец года уже близко, а «гиперзвука» в армии США как не было, так и нет.

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И вот, издание Defense News, ссылаясь на информированные источники в Пентагоне, заявило, что получение армией США первого гиперзвукового оружия в текущем году маловероятно. Причина заключается в том, что испытательные запуски данных систем вооружений регулярно отменяются из-за технических недоработок, и очередной такой тестовый запуск был отменён совсем недавно.

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Ключевой особенностью гиперзвукового оружия является, естественно, его скорость и, как следствие, неуязвимость для современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Пока что даже в передовых гиперзвуковых державах данные вооружения — это крайне дорогостоящие продукты, которые стараются без излишней на то надобности не расходовать даже в условиях экзистенциального конфликта. В рамках специальной военной операции Россия применяла гиперзвуковые комплексы «Кинжал» всего два или три раза, причём последний раз — в мае этого года при поражении поставленных Украине из США ЗРК Patriot в Киеве.