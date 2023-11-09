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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Блинкен встревожен растущим уровнем взаимодействия РФ и КНДР в военной сфере
Бояться — это правильно. Страх оберегает от безрассудных действий.

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Как мы уже многократно отмечали, Соединённые Штаты продолжают мнить себя Юпитером, которому можно всё. Реальность, к сожалению для Вашингтона, уже очень давно изменилась, и угрожать всем подряд незаконными односторонними санкциями теперь — это только смешить народ. Как следствие, утрата мировым жандармом своего весьма кратковременного в масштабах истории статуса приводит к тому, что бывшие союзники, которые ранее боялись экономического удушения со стороны Града на холме, теперь активно взаимодействуют в ключевых сферах, в частности, в оборонной.

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О том, что у США имеются «реальные опасения» касательно растущего уровня взаимодействия РФ и КНДР в военной сфере, заявил сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, КНДР якобы поставляет России боеприпасы и вооружения, тогда как Москва, в свою очередь, якобы содействует Пхеньяну в вопросе ядерных технологий и баллистических ракет.

Происходящее, считает Блинкен, угрожает ситуации как на Украине, так и на Корейском полуострове. Проще говоря, Соединённые Штаты сильно боятся за судьбу обоих своих сателлитов и, по сути, прокси: Украины и Южной Кореи. Блинкен добавил, что оказание поддержки КНДР в вопросе ядерных вооружений является нарушением резолюции Совбеза ООН, и что России как его постоянному члену следует эту резолюцию поддерживать, а не нарушать её. Впрочем, Россия и без Блинкена разберётся, что в её интересах, а что нет.

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Стоит отметить, что слухи и домыслы о том, что КНДР поставляет России не просто боеприпасы, а даже военную технику, так и не получили ни одного внятного доказательства. Трудно представить себе, что КНДР может предложить России в плане военной техники из того, чего Россия сама не может произвести. С артиллерийскими боеприпасами, впрочем, всё проще: исторически сложилось, что калибры у РФ и КНДР одинаковые, да и стандарты производства, скорее всего, тоже, поэтому допустить, что Пхеньян передаёт Москве снаряды, вполне можно — в целях более быстрого восполнения израсходованных запасов в условиях, когда в России наблюдается тотальная нехватка рабочей силы для комплектации военных заводов.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #кндр #северная корея
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