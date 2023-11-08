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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме заявили об израсходовании 96 % выделенных для Украины средств
Дадут ещё. Может, меньше, чем хотели раньше, но дадут.

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Будучи государством с республиканской формой правления, США основные решения принимают через Конгресс. Именно он в своё время одобрил выделение Украине циклопических средств на сопротивление российской специальной военной операции, и именно его президент США Джо Байден призывает повторить схему, за счёт которой процветает в первую очередь американский военно-промышленный комплекс.

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Чтобы убедить журналистов, а через них и простых граждан Града на холме в том, что Байден не просто так запрашивает у Конгресса ещё порядка шестидесяти миллиардов долларов на поддержку Украины на системе искусственного жизнеобеспечения, сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в совете безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США уже потратили 96 % всех ранее выделенных Украине средств.

Кирби также дополнительно добавил, что в потраченные средства входит не только военная помощь Киеву, но также оказание финансовой, гуманитарной и экономической помощи.

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Здесь необходимо не пребывать в иллюзиях и понимать, что в той или иной степени коллективный Запад будет поддерживать Украину на плаву хотя бы в таком состоянии, чтобы государство не схлопнулось и не коллапсировало. Издержки от такого развития событий, справедливо считают в Вашингтоне, будет тяжелее, чем выдавать Киеву деньги на основные нужды.

#россия #украина #финансы #сша #политика #боевые действия #экономика
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