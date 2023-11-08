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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Немецкий концерн Rheinmetall поставит Украине 100 тысяч крупнокалиберных миномётных снарядов в течение двух лет
Потрясающий оптимизм немецких поджигателей войны.

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Германия, действующее политическое руководство которой ещё пока, по всей видимости, не полностью осознало то, чего ей стоило, стоит и будет стоить тотальный односторонний разрыв всех отношений с Россией, продолжает хвастать тем, как ловко ФРГ выполняет указы из-за океана в ущерб собственным интересам, являясь второй после США страной по объёмам переданной Украине военной помощи. Поскольку сейчас содержание Украины в условиях появления у США иждивенца в лице Израиля будет, скорее всего, полностью спихнуто на Евросоюз, локомотивом которого является именно Германия, то нет ничего удивительного в появившемся сегодня на официальном сайте немецкого оборонного концерна Rheinmetall пресс-релиза, в котором сообщается о готовности предприятия произвести и поставить Киеву сто тысяч миномётных мин калибра 120 мм.

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Согласно пресс-релизу, поставки начнутся уже в ближайшее время и будут продолжаться в течение двух лет. Мы сейчас не будем говорить, что в Rheinmetall и в целом в немецком руководстве засели фантастические романтики и оптимисты, раз рисуют планы по снабжению Украины аж на два года вперёд, но в целом возникает ощущение, что осознавать реальность на земле в Берлине никак не собираются.

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Важен в данном пресс-релизе Rheinmetall, впрочем, не сам факт поставок снарядов как таковой, а то, в каком количестве и за какой период времени их собираются передать. Всё это свидетельствует о тотальной деиндустриализации Европы, и восстановить это дело в сжатые сроки, особенно без доступных энергоресурсов, невозможно.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #промышленность #rheinmetall
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