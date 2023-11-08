Справедливости ради, ни РФ, ни КНР это не надо: отвечать за проблемы союзника.

Хотя у некоторой части российского общества имеются сказочные представления о Китае, но реальность предельно цинична: Пекин испокон веков был сам себе на уме и влезать в обязательства, которые ему в средне- и уж тем более в долгосрочной перспективе не нужны, а будут только мешать, не станет. Заниматься экономикой за чужой счёт — это всегда пожалуйста, а вот принимать на себя обязательства военного характера — увольте.

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Поэтому нет ничего удивительного в том, что сегодня президент России Владимир Путин в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юсемом заявил, что РФ и Китай не строят «никаких военных союзов» по аналогии с военными блоками периода Холодной войны.

По словам Путина, сотрудничество России и Китая имеет «конструктивный характер», параллельно оказывая позитивное воздействие на стабильность в мировой политике.

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На данный момент у России в качестве реальных союзников помимо армии, флота и воздушно-космических сил есть Беларусь. Стран-членов Организации договора о коллективной безопасности, которые с одной стороны хотят от РФ поблажек и преференций, а с другой стороны, всегда держат «фигу» наготове, мы в пример приводить не будем, потому что в таком случае можно начать смеяться и испытать затруднения с тем, чтобы остановиться.