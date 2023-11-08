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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине распродадут оставшиеся на складах шапки-ушанки по причине «невостребованности»
Это правильно: нечего чужое наследие на себя примерять.

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Не секрет, что Украина после обретения «независимости» в первых рядах начала «десоветизироваться»: очень быстро стала отказываться от российского/советского наследия, менять внешний вид военной униформы и многое другое. В 2017 году очередь дошла до шапок-ушанок, которые перестали быть стандартным зимним головным убором в украинской армии.

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Как следствие, этот элемент «советского наследия» оказался полностью невостребованным, и вот, сегодня, спустя шесть лет, Минэкономики Украины заявило, что шапки-ушанки из Госрезерва будут распроданы на торгах. На что пойдут вырученные на торгах деньги, собственно, не уточняется.

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Следует отметить, что шапка-ушанка стала одним из популярных символов СССР. А раз Украина полностью себя отрезает от данного периода истории, то, в общем-то, очень правильно, что страна отрезает себя и от паразитирования на нём. Теперь дело за малым: отказаться от электроэнергии, систем водоснабжения и канализации, общественного транспорта и городов, построенных/восстановленных при СССР. Ну, надо же быть последовательными, в конце-то концов.

#россия #украина #политика #боевые действия #история
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