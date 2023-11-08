Автомобиль будет доступен в комплектациях Standard, Comfort, Luxury и Flagship.

Китайская компания Geely объявила о старте продаж на российском рынке нового седана C-класса Geely Emgrand. В пресс-службе компании поспешили отметить, что автомобили доступны для заказа во всех официальных дилерских центрах Geely.

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Новинку можно будет приобрести по цене от 1 999 990 рублей — получается, это самая доступная модель указанной китайской марки на рынке. Более того, это единственный седан Geely, который представлен в России. До настоящего момента модельный ряд Geely в России включал в себя только кроссоверы. При покупке в кредит и по схеме Trade-in минимальная цена составит 1 799 990 рублей. Но это мы говорим о вариантах с МКПП, которые отдельно будут упомянуты чуть ниже. Цена модели с АКПП и расширенным перечнем оборудования составляет 2 209 990 рублей. При покупке в кредит и по схеме Trade-in стоимость составит 2 009 990 рублей.

Все автомобили Geely Emgrand будут оснащаться 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 122 л.с. — никаких других вариантов производитель для рынка РФ не предусмотрел. Двигатель будет работать в связке с пятиступенчатой механической коробкой передач либо с шестиступенчатым «автоматом». Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 12,9 и 12,6 секунд соответственно, максимальная скорость — 180 км/ч.

Версия с механической КПП представлена в комплектациях Standard и Comfort. Также начиная с версии Comfort появляется возможность заказать автоматическую трансмиссию с гидротрансформатором. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 12,9 и 12,6 секунд соответственно, максимальная скорость — 180 км/ч.

Базовая версия седана получила светодиодные дневные ходовые огни, кондиционер, стеклоподъёмники с электроприводом, аналоговую приборную панель с 3,5-дюймовым экраном и восьмидюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Обладатели машин в более дорогих комплектациях могут порадовать себя люком на крыше, особой светодиодной подсветкой салона, круиз-контролем, а также камерами заднего вида.

Наконец, самое дорогое исполнение Flagship будет оснащаться 17-дюймовыми дисками, функцией приветственного освещения, светодиодными задними комбинированными фонарями с контурной линией на крышке багажника и возможностью его бесконтактного открывания. Будет в таких вариантах ещё цифровая 12,3-дюймовая приборная панель, аудиосистема с шестью динамиками и дополнительные боковые подушки и шторки безопасности.

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За модель в версии Flagship нужно будет отдать 2 479 990 рублей, а с учётом льготных предложений по кредиту и зачёту — 2 279 990 рублей.