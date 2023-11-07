Это вам, конечно, не спонсируемую 50-ю странами армию давить.

Несмотря на то, что для России ключевым конфликтом, безусловно, является зона специальной военной операции, это далеко не единственный и, возможно, даже далеко не самый ожесточённый в плане концентрации бомбовых ударов на единицу площади конфликт. Израильская армия сохраняет окружение города Газа в одноимённом секторе и продолжает уже на протяжении месяца наносить по нему авиационные удары. Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что давление израильской армии на членов ХАМАС «с каждым часом» постоянно увеличивается.

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Согласно полному громких заявлений и политических клише комментарию Нетаньяху, против ХАМАС ведётся операция такого масштаба и силы, каких данное движение не знало за всю свою историю. Сейчас израильская армия постепенно начинает действовать внутри города Газа.

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Напомним, обострение в зоне палестино-израильского конфликта произошло ровно месяц назад, 7 октября, после совершения радикальным движением ХАМАС беспрецедентного террористического акта, жертвами которого стали свыше тысячи человек. После такого израильское руководство, впрочем, не могло вести себя иначе, кроме как объявить ХАМАС тотальную войну на уничтожение. Добьются ли израильские вооружённые силы результата, сейчас даже не обсуждается; вопрос стоит лишь в сроках и цене в жизнях военнослужащих, которую за достижение цели заплатит официальный Иерусалим.