Ну, просто будет исполняющим обязанности.

Как и в любом государстве, на Украине во время военного положения выборы власти не проводятся. Всё бы ничего, но конфликт и так уже беспредельно затянут, идти на реальные мирные переговоры с учётом объективной действительности «на земле» киевское руководство до сих пор не намерено, а срок истечения полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского истекает примерно через полгода. Казалось бы, ситуация вызывает вопросы, однако в Центральной избирательной комиссии Украины никаких противоречий на этот счёт нет.

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Как отметил заместитель главы ЦИК Украины Сергей Дубовик, в законодательстве чётко прописано, что президент Украины исполняет свои обязанности вплоть до вступления нового президента в должность. Поскольку в условиях военного положения выборы не проводятся, то, соответственно, сидеть в своём зелёном кресле продолжит Владимир Зеленский. Разве что, возможно, с приставкой «исполняющий обязанности».

Всё то же самое распространяется и на другие избираемые в ходе выборов должности, включая и депутатов Верховной Рады. Они продолжат работать до тех пор, пока не будет избран новый парламент.

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Многие не утратившие связь с реальностью украинские аналитики справедливо отмечают, что Зеленский и его команда будут всячески препятствовать проведению выборов, поскольку прекрасно понимают, что в случае их проведения без фальсификаций победу он на них не одержит. Тем временем западные спонсоры Киева, которых уже откровенно утомила вечно всем недовольная физиономия Зеленского, давят на украинское руководство с целью подготовки указа, разрешающего в порядке исключения проведение выборов в условиях военного положения. Таким образом на Западе надеются привести к власти в Киеве лицо, которое будет более сговорчивым с Москвой, пока ещё в принципе есть, о чём договариваться. Понятно, что Москва будет требовать, по сути, капитуляции Украины, но сейчас об этом предпочитают не вспоминать.