Потому что ну, правда, хватит жить в иллюзиях: поставками оружия конфликт не завершится.

Когда премьер-министр Румынии переживает, что в Европе к власти начнут приходить вменяемые политики, которыми уже не удастся помыкать как последними болонками, то он, справедливости ради, совершенно прав: одной из основных потребностей государства является проявление уважения к себе, а с нынешними «элитами» в Европе таких государств всего раз-два и обчёлся, остальные же продолжают действовать в американской повестке, исполняя волю заокеанского сюзерена. На фоне усталости от своего подчинённого положения сейчас в ЕС набирают популярность оппозиционные политические партии, а там, где возможно, к власти приходят руководители, для которых во главе угла стоят интересы своего собственного государства, а не заокеанского господина.

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Так, уже несколько лет таким государством в Европе является Венгрия во главе с премьером Виктором Орбаном, за что её очень многие не любят, и вот, в прошлом месяце к Венгрии присоединилась Словакия во главе с новым премьер-министром Робертом Фицо. И вот, как мы видим, сейчас в трезво мыслящей части Европы собирается своеобразная мини-коалиция, выступающая против бесконечного финансирования Украины за свой собственный счёт.

Сегодня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что и Будапешт, и Братислава выступают против поставок вооружений Украине и призывают добиваться разрешения украинского кризиса мирным путём.

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Необходимо понимать, что чем дольше ЕС будет занимать роль подчинённого США, оплачивая все расходы Украины, тем громче в ЕС начнут звучать голоса разума и тем популярнее их тезисы будут во внутриполитической европейской среде. Тащить на своём горбу Украину, при этом самому находясь в крайне бедственном положении — это не европейский путь.